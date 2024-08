Une dizaine de jours après son lancement explosif sur PC et PS5, Black Myth Wukong accueille son tout premier gros patch. Quoi de beau sur le carton chinois ?

Le premier patch de Black Myth Wukong après sa sortie est baptisé 1.0.8.14860. Derrière une dénomination aussi alambiquée se cache plusieurs ajustements visant à améliorer l'expérience de jeu globale. Voyons tout cela de plus près en compagnie du Prédestiné.

Black Myth Wukong se met pour la première fois à jour

Depuis son arrivée le 20 août sur PC et PS5, Black Myth Wukong a provoqué un petit séisme dans l'industrie vidéoludique. Porté notamment par un public chinois voulant soutenir son studio Game Science, le titre a enchaîné les records surréalistes, tant sur Steam qu'au niveau de ses ventes. La Chine en a également fait les frais, avec des ruptures de stocks de PS5 et de PC. Porté par l'Unreal Engine 5, le titre n'est toutefois pas clairement pas exempt de bugs ou de problèmes de performance. Un premier patch a ainsi été récemment déployé pour corriger ce qui peut l'être.

En l'occurrence, la mise à jour 1.0.8.14860 de Black Myth Wukong, d'un poids d'environ 1,6 Go, se concentre principalement sur des correctifs de bugs et de plantages. S'il n'est pas encore question d'améliorer les performances sur une PS5 quelque peu en difficulté, le jeu devrait maintenant être relativement plus stable. Outre ces modifications, ce patch vient également réduire les stats d'un boss donné. Vous pourrez consulter les notes de patch détaillées ci-dessous, mais attention aux SPOILERS par rapport au boss en question.

Notes détaillées de la mise à jour 1.0.8.14860

Correction d'un problème de plantage pendant le démarrage de Black Myth Wukong ou le prologue provoqué par l'activation du FSR pour certains joueurs.

Correction d'un problème de plantage dans certaines zones de la Caverne aux toiles lorsque l'option Ray tracing intégral de NVIDIA est activée.

Problème corrigé concernant un étirement anormal de la pilosité.

Optimisation des effets de la pilosité du roi yaogouaï "Lingxuzi"

Correction d'un problème figeant certains ennemis dans certaines situations.

Légère réduction des stats du roi yaogouaï "capitaine Sage-Voix".

Correction d'un problème avec les attaques du yaogouaï inférieur "Garde-lampions", dans le royaume de la pagode, qui poussaient les joueurs de Black Myth Wukong dans les murs.

Le Prédestiné n'est plus figé lors de l'exécution de Propulsions tournoyantes en posture d'estocade.

Problème empêchant le Prédestiné de changer de posture dans le sixième chapitre désormais corrigé.

Les stats du Prédestiné devraient maintenant s'afficher correctement.

Correction d'un problème provoquant l'apparition de l'icône de quête liée au chef yaogouaï "daoïste Mi" dans le menu Voyager alors que la quête avait échoué.

La progression pour la récupération des portraits dans les journaux devrait maintenant s'afficher normalement.

Correction de quelques erreurs de texte en chinois.

Ajout de traductions dans plusieurs langues pour les portraits et optimisation des traductions existantes.

Traductions dans plusieurs langues ajoutées pour les titres et les paroles des chansons dans la Bibliothèque musicale et correction d'erreurs d'affichage dans les paroles en anglais.

Optimisation des traductions dans plusieurs langues pour les talents, l'équipement et l'inventaire, et correction de quelques erreurs de texte.

Amélioration de l'affichage des sous-titres dans plusieurs langues.

Optimisation de la traduction dans plusieurs langues pour les conseils affichés sur l'écran de chargement.

Notes additionnelles pour la mise à jour 1.0.8.14860 de Black Myth Wukong

Par ailleurs, nous avons identifié un problème causant le plantage du jeu au lancement sur PS5 lorsque la langue du système est définie sur turc. De même, sur la version PC, le fait de définir la langue sur turc peut causer des plantages occasionnels pendant certains combats de boss.

Si vous observez ce problème, la solution temporaire consiste à paramétrer la langue de la console sur anglais ou une autre langue dans le menu principal de la PS5 : Paramètres > Système > Langue > Langue de la console. Pour la version PC, veuillez paramétrer la langue d'affichage de Windows sur anglais ou sur une autre langue dans les paramètres du système d'exploitation : Paramètres > Heure et langue > Langue et région > Langue d'affichage de Windows.

Nous travaillons activement à la résolution de ce problème et intégrerons le correctif dans un futur patch pour Black Myth Wukong. Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément que cela a pu engendrer.

Source : Steam