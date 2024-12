Il y a eu plusieurs beaux temps forts cette année en matière vidéoludique. Parmi elles, ont compte indubitablement le Souls-like Black Myth Wukong, concocté par le studio chinois Game Science. Non seulement les chiffres de vente ont été colossaux, mais le titre a été nommé aux Game Awards 2024, une reconnaissance certes pas récompensée d'un trophée en définitive, mais reconnaissance tout de même. Cependant, cette réussite a fait des envieux qui ont voulu surfer sur le succès du jeu.

Black Myth Wukong va lui apprendre à faire la grimace

Le problème pullule semble-t-il. On vous parle encore une fois d'un plagiat à peine dissimulé. Après la copie de The Last of Us et de Horizon, on retourne du côté de la Nintendo Switch. Elle aussi doit faire face à une énième contrefaçon. Et, comme chez PlayStation, l'inspiration tire vers le AAA à succès avec Black Myth Wukong.

Si vous vous rendez sur le Nintendo e-shop de votre Switch, vous pourrez tomber sur un certain Wukong Sun: Black Legend. Le titre ressemblerait presque à une blague tant il imite celui du jeu qu'il veut copier. Comme vous vous en doutez, l'histoire reprend, comme le titre de Game Science, celle de La Pérégrination vers l'Ouest, cette légende chinoise ancestrale.

Toutefois, la ressemblance s'arrête à peu près là. Certes, on y incarne Sun Wukong dans « un monde chaotique » où l'attendent des « monstres puissants » pour des « combats intenses ». Mais, dans les faits, on est loin du Souls-like de Game Science. Contrairement à Black Myth Wukong, il s'agit en fait d'un jeu de plateforme.

En jouant sur l'esthétique et le nom, le studio Global Game espère sans doute que des joueuses et joueurs mal informés passent à la caisse pour leur plagiat. Le prix est d'ailleurs incitatif, affiché à $7.99 sur le store américain. Voilà qui est suffisamment accessible pour donner envie de craquer. Alors attention à ne pas prendre la copie pour l'original.

© Global Game Studio