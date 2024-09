Black Myth Wukong est l'un des plus gros cartons de 2024 et même de ces dernières années. Depuis le 19 août 2024, le jeu de Game Science s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires. D'après des chiffres partagés sur le web, le titre aurait même déjà dépassé les 20 millions d'unités sur PS5 et PC. Un succès tout bonnement monumental qui profite d'ailleurs à la PlayStation 5 dont les ventes ont explosé en Chine.

La mise à jour du 23 septembre 2024 de Black Myth Wukong

Le succès de Black Myth Wukong ne se dément pas et les développeurs seraient en train de préparer une surprise. Pour le Nouvel An Chinois 2025, qui aura lieu le 29 janvier, un premier DLC pourrait être disponible. De quoi prolonger le plaisir et pourquoi pas vous arracher encore de nombreux cheveux avec de nouveaux boss coriaces. Au-delà de la difficulté en elle-même, il se peut que vous rencontriez en ce moment des problèmes qui rendent par exemple les ennemis invincibles sous certaines conditions. Et c'est pour cette raison qu'une nouvelle mise à jour 1.0.9.15179 est dispo dès maintenant pour Black Myth Wukong.

Elle ne pèse qu'1,7 Go mais les équipes du jeu vous mettent en garde sur la version PC de Black Myth Wukong. « La taille du patch est d'environ 1,7 Go. Cependant, en raison du mécanisme de mise à jour de la plateforme, votre ordinateur devra réserver environ 92 Go d'espace disponible (pas nécessairement sur le même disque) pour le stockage temporaire des fichiers de mise à jour ». De plus, il est probable que Black Myth Wukong ne se lance plus sur PC, ou affiche des messages d'erreur, si vous avez des mods installés. « Nous vous recommandons de désinstaller les mods installés et de vérifier l'intégrité des fichiers du jeu avant de le relancer » conseille Game Science.

Notes de patch 1.0.9.15179

Quoi de neuf dans ce patch Black Myth Wukong ? La liste de correctifs est longue comme le bras et permet entre autres de limiter les plantages, d'améliorer l'expérience de combat, ou encore de revoir à la hausse ou à la baisse certains éléments.

Résolution d'un problème pouvant entraîner des plantages pendant certains combats de boss sur la version PC de Black Myth Wukong lorsque la langue du système était définie sur turc

Correction de différents plantages et erreurs survenant dans certaines conditions

Résolution d'un problème pouvant empêcher la validation du succès 100 % dans certaines circonstances

Ajout des invites de détection et de mise à jour des versions du système d'exploitation et des pilotes de carte graphique

Amélioration de l'expérience de combat pour le roi yaogouaï « Maître daoïste aux cent yeux »

Résolution d'un problème pouvant provoquer la projection du Prédestiné de l'autre côté du mur invisible pendant certains combats contre des chefs et des rois yaogouaïs

Résolution d'un problème pouvant entraîner le blocage d'ennemis dans certaines situations

Correction d'un problème pouvant entraîner l'invincibilité d'ennemis sous certaines conditions

Résolution d'un problème entraînant l'échec de certaines compétences ennemies en ouvrant l'interface du menu

Correction d'un problème entraînant la corruption de l'affichage de certaines fresques dans la Grande pagode

Résolution d'un problème entraînant une suppression incorrecte de certains modèles de personnages dans les montagnes Brûlantes

Le « Bâton à spicules » augmente désormais le Mana max de 30

L'ensemble armure d'insecte augmente désormais considérablement la durée des effets de tous les remèdes.

Réduction de l'effet de rétrécissement de la fenêtre d'action pour la Déviation de Solide comme un Roc imposée par le talent de Grand Sage « Quand sonne le glas (Oreilles sifflantes) »

Résolution d'un problème permettant au Prédestiné de prolonger continuellement l'effet du « Cercle de Feu » sous certaines conditions

Résolution d'un problème empêchant la suppression de l'effet d'augmentation des dégâts du talent « Crash (Immobilisation) » sous certaines conditions

Après avoir commencé un nouveau cycle, le Prédestiné peut désormais acheter le matériau « Fil d'or fin » auprès du Tigre yin

Résolution d'un problème empêchant l'apparition de la récompense du « Têtard » et de la « Main gauche du Bodhisattva » (les Prédestinés ayant vaincu les boss correspondants avant la mise à jour et qui n'ont pas obtenu les objets pourront les trouver dans leur inventaire après la mise à jour)

Amélioration de la localisation : certaines erreurs de traduction ont été corrigées et des traductions ont été ajoutées pour certains portraits

Correction d'erreurs dans les sous-titres et les paroles des chansons de Black Myth Wukong

Correction d'erreurs dans certains doublages anglais

Source : Steam.