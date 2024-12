Le studio de Black Myth Wukong tient ses promesses avec des surprises gratuites disponibles via la mise à jour 1.0.12.16581. Le défi va se corser pour les plus téméraires.

Black Myth Wukong défendra sa place pour le titre de GOTY aux Game Awards 2024. L'action-RPG mâtiné de souls-like, qui a su attirer l'attention des joueuses et joueurs dès son premier trailer, a été nommé dans la liste officielle dans la catégorie « Meilleur jeu de l'année ». Mais pas seulement. Le jeu, qui a vendu plus de 20 millions d'exemplaires en quelques mois, a vu sa communauté se mobiliser en amont de l'événement. Et il faut croire qu'elle s'est montrée efficace puisque le soft figure parmi les 5 jeux préférés des joueurs, et a donc toutes ses chances de remporter le trophée « Player's Choice » durant les Game Awards 2024.

Du contenu gratuit surprise pour Black Myth Wukong

Black Myth Wukong est-il en capacité de repartir avec des prix aux Game Awards 2024 ? On aura la réponse très tard, ou très tôt c'est selon, dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 décembre. Mais avant cela, Game Science délivre plein de surprises avec la nouvelle grosse mise à jour. « Pour celles et ceux qui auraient déjà terminé Black Myth Wukong, nous devrions avoir de grosses surprises qui vous attendent plus tard cette année » avait promis le directeur du studio.

Un nouveau patch 1.0.12.16581 ajoute un mode « Boss Rush » accessible à toutes et celles et ceux qui ont terminé Black Myth Wukong. Si vous faites partie de ces vaillants combattants, rendez-vous auprès d'un sanctuaire de gardien pour revivre certains affrontements avec quelques subtilités. Ce mode Boss Rush comprend deux types de défis appelés « Le retour des rivaux » (Return of Rivals) et « Gauntlet of Legends » (Le gantelet des légendes).

Dans le premier cas, vous allez pouvoir recommencer des combats en choisissant parmi trois niveaux de difficulté. Évidemment, cela ne concerne que les adversaires déjà défaits dans votre première run. La seconde option veut vous challenger davantage en vous faisant affronter les boss les uns à la suite des autres, avec des malédictions personnalisées. Et pour vraiment tester vos compétences, Black Myth Wukong agrémentera les ennemis avec des patterns inédits. Cette mise à jour 1.0.12.16581 vous offre aussi quatre pièces d'armure aux couleurs du Nouvel An Chinois, une fonctionnalité pour sélectionner des morceaux de la BO, ou encore des cartes de voyageur. Bien entendu, cette update corrige également toute une série de bugs. Les notes de patch complètes en anglais sont disponibles en ligne.

