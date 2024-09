Sorti le 20 août sur PC et PS5, Black Myth Wukong se présente plus que jamais comme l'un des plus gros cartons commerciaux de l'industrie vidéoludique de l'année, voire au-delà. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer des chiffres partagés par l'un des actionnaires majeurs de Game Science, le studio chinois derrière ce RPG décidément très en vogue.

Black Myth Wukong continue de marquer l'industrie de son propre mythe

Peu de temps après son lancement, des premiers signes laissaient à penser que Black Myth Wukong allait connaître un succès surréaliste, avec des chiffres d'audience record sur Steam. Une semaine après sa sortie, Game Science indiquait que son jeu avait atteint le seuil symbolique des 10 millions de copies écoulées. La semaine suivante, ce chiffre déjà exorbitant s'élève désormais à 18 millions. Ce qui fait officiellement du jeu chinois l'un des lancements les plus lucratifs de toute l'histoire du jeu vidéo.

Le titre doit certainement cet essor fulgurant au principal public concerné : les joueurs chinois. Face à l'engouement autour de sa sortie, ceux-ci ont littéralement dévalisé les stocks de PS5 et de PC dans tout l'Empire du Milieu. Le reste du monde n'est toutefois pas resté indifférent face à Black Myth Wukong, avec de nombreux avis positifs à son égard. Ce malgré quelques soucis de performance et bugs à déplorer, notamment sur consoles ou des PC modestes.

L'actionnaire ayant partagé ces chiffres a également fourni d'autres données intéressantes concernant Black Myth Wukong. Celui-ci aurait demandé 6 ans de développement, avec un budget de 70 millions de dollars. Avec plus de 18 millions de copies vendues, Game Science est largement rentré dans ses frais. Cette manne financière lui permettra d'ailleurs pour la suite. Il serait question de deux DLC massifs pour le jeu, et d'un second opus centré sur Jiang Ziya, un personnage emblématique du folklore chinois. Manque toutefois une version Xbox Series, a priori, hélas, retardée en raison d'un investissement de la part de Sony.

Source : Bloomberg