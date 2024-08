En attendant sa sortie le 20 août sur PC et PS5, Black Myth Wukong a fait couler beaucoup d'encre suite à la sortie des tests à son égard. Notamment du côté d'une version PS5 qui inquiète, et qui s'illustre en vidéo.

Quatre ans après son annonce, le tout premier jeu AAA du studio chinois Game Science, baptisé Black Myth Wukong, recevait ses premières notes ce vendredi 16 août, pour une sortie prévue le mardi 20 août sur PC et PS5. À noter d'ailleurs que seule la version PC de ce titre développé sur l'Unreal Engine 5 a été pour l'heure notée. Alors que celle-ci semble affectée par de nombreux bugs et problèmes techniques, de profondes inquiétudes couvaient s'agissant de la version PS5. IGN China a justement partagé des extraits de gameplay de cette version, pour voir ce que cela donne.

Un voyage semé d'embûches pour la sortie de Black Myth Wukong

De manière globale, Black Myth Wukong a connu une réception plutôt positive au niveau des tests de sa version PC, avec une moyenne de 82 sur 54 notes, d'après Metacritic. Dans nos colonnes, le titre de Game Science a écopé d'un très honnête 8/10. Mais le voyage vers l'ouest a visiblement été un cauchemar pour nombre de nos confrères. Beaucoup ont en effet relevé de gros problèmes techniques et des bugs en pagaille (le pire exemple à ce sujet étant à trouver du côté de JV, chez qui un bug bloquant après deux heures de jeu a rendu totalement impossible la rédaction d'un test en bonne et due forme). Il semblerait que la chance nous ait plutôt souri dans notre propre expérience en compagnie du Prédestiné, ayant pu profiter du voyage jusqu'au chapitre final sans trop d'accrocs tant au niveau des performances que des bugs.

Toujours est-il que, à un jour seulement de la sortie de Black Myth Wukong, la version PS5 semble faire profil bas. Alors que des configurations PC musclées semblent pour beaucoup mises à l'épreuve par cette sublime représentation de la mythologie chinoise sous Unreal Engine 5, on peut craindre le pire sur une console avec un hardware moins robuste. Celle-ci s'est ainsi illustrée par le biais d'IGN China, afin de juger de tout cela sur pièce. Et celle-ci semble s'en sortir assez correctement, malgré fatalement une baisse notable de qualité, ainsi qu'un framerate parfois instable.

En attendant le verdict des joueuses et joueurs

Les experts analystes de Digital Foundry ont d'ailleurs passé cet extrait de la version PS5 de Black Myth Wukong au crible. Selon eux, le titre de Game Science a donc dû faire des concessions sur la console de Sony, avec notamment une résolution plus basse. La génération d'images aurait également été employée pour essayer de maintenir 60 FPS constants, sans toutefois y parvenir de manière parfaitement stable.

S'agissant des nombreux problèmes rapportés sur les tests de la version PC de Black Myth Wukong, espérons que ceux-ci seront corrigés à l'occasion de sa sortie imminente, prévue pour rappel demain. Ce n'est que là que nous pourrons avoir une idée plus arrêtée de la qualité finale du travail de Game Science, et de sa réception auprès des joueuses et joueurs.

Sources : IGN China, Digital Foundry