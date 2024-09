À bien des égards, Black Myth Wukong est un énorme carton qui a donné des ailes (ou un nuage volant) à son studio Game Science. C'est tout du moins ce qu'avance Lunatic Ignus, un insider généralement fiable et suivi par de nombreuses personnes influentes dans le milieu.

Déjà de la suite dans les idées pour Black Myth Wukong

Avec plus de 10 millions de vente sur PC et PS5 une semaine après sa sortie et des chiffres proprement surréalistes sur Steam, Black Myth Wukong a définitivement défrayé la chronique. Il doit très probablement une grande partie de son succès au public chinois, qui a dévalisé les stocks de PS5 et de composants PC peu après son lancement. Quoi qu'il en soit, un tel succès a conforté Game Science dans ses ambitions, qui entend bien continuer son propre voyage vers l'ouest et poursuivre cette histoire qui lui tient visiblement particulièrement à cœur.

Si l'on en croit l'insider Lunatic Ignus, Black Myth Wukong devrait prochainement accueillir deux DLC. À l'origine, Game Science envisageait de sortir un jeu fort de 13 chapitres. Pour des raisons budgétaires, compte tenu de ses énormes ambitions, son interprétation du Voyage vers l'Ouest a finalement tenu dans 6 chapitres. Ces deux extensions permettraient donc de parachever son œuvre tel qu'escompté. Entre-temps, une certaine version Xbox Series qui se fait ardemment désirer rencontre quelques fâcheuses embûches.

Après Black Myth Wukong, Game Science réfléchirait aussi déjà à une suite, qui devrait également plaire aux férus de folklore chinois. Il serait en effet question cette fois pour le studio de s'intéresser à Jiang Ziya. Pour la petite histoire, il s'agit d'un héros populaire de l'Empire du Milieu, divinisé et considéré comme un immortel dans les légendes chinoises. S'il reçoit le même traitement que le Prédestiné, le résultat pourrait valoir le coup d'œil. Il convient toutefois de rappeler que tout cela provient de rumeurs colportées par Lunatic Ignus. Il faudra donc attendre de nouvelles informations ou une confirmation officielle pour en avoir le cœur net quant à l'avenir de Black Myth Wukong et Game Science.

