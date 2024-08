Alors que la date de sortie approche à grands pas, Black Myth: Wukong continue de captiver l'attention des joueurs du monde entier. Une nouvelle vient de tomber qui devrait rassurer beaucoup de monde. Elle est en plus totalement officielle, puisque c'est le studio lui-même qui a fait cette déclaration sur son compte X.

Black Myth: Wukong a une bonne nouvelle à annoncer

L'attente touche à sa fin pour les fans de Black Myth: Wukong. À deux semaines de son lancement mondial, prévu pour le 20 août, le développeur Game Science a confirmé l'achèvement du développement du jeu. Le jeu est donc passé Gold, comme on dit dans le jargon. Cette annonce a été faite sur Twitter, réaffirmant que ce titre d'action à la troisième personne sortira comme prévu.

Pour rappel, Black Myth: Wukong est inspiré du roman classique chinois Voyage vers l'Ouest. Ce jeu d'action et d'aventure met en scène le Destiné, un personnage qui doit surmonter de nombreux défis dans un monde fantastique peuplé de créatures mythiques. Bien qu'il intègre certaines mécaniques proches des jeux comme Dark Souls , Black Myth: Wukong propose également des éléments uniques, tels que la capacité du protagoniste à se transformer en différents ennemis et boss pour utiliser leurs attaques spéciales. Cette transformation ajoute une profondeur stratégique aux combats, permettant aux joueurs de s'adapter à diverses situations en combat.

Pour maintenir l'excitation et l'engagement des fans, Game Science dévoilera un nouveau trailer de Black Myth: Wukong le 8 août à 4h du matin. Ce trailer devrait offrir un aperçu plus détaillé de l'histoire, des personnages, et des mécaniques de jeu. Renforçant ainsi l'engouement autour de ce titre très attendu. Le studio a également exhorté les joueurs à éviter de divulguer des informations ou de poster des spoilers sur le contenu non publié. Afin de préserver les mystères et surprises du jeu jusqu'à ce que les joueurs puissent les découvrir par eux-mêmes.

Source : Game Science