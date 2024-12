Les Game Awards 2024 ont été un moment clé pour Black Myth: Wukong. Le jeu, développé par Game Science, avait quatre nominations majeures, une première pour un titre chinois. Il est reparti avec deux récompenses : Meilleur jeu d’action et Player’s Voice (choix des joueurs). Pourtant, l’équipe espérait décrocher le titre ultime : Jeu de l’année. La victoire de Astro Bot a laissé un mélange de fierté et de frustration chez les créateurs, mais aussi chez les joueurs....

Une aventure de sept ans qui touche à sa fin pour Black Myth

Pour Game Science, Black Myth: Wukong n’est pas un projet comme les autres. Après sept années de développement, le studio voit enfin le fruit de son travail. Les distinctions remportées lors des Game Awards sont une belle reconnaissance, mais elles ne suffisent pas à effacer une certaine amertume. Sur Weibo, Yocar-Feng Ji, fondateur de Game Science s’est confié sur cette soirée. Avec sincérité, il a partagé ses sentiments mêlés de satisfaction et de regret.

Il a écrit : « Les quatre nominations sont une première en Chine, et c’est un honneur. Mais je dois avouer qu’il y a des déceptions et des regrets. J’ai perdu certaines illusions. Les jeux nominés étaient tous excellents, mais je ne comprends pas les critères pour le Jeu de l’Année. J’ai l’impression d’être venu pour rien. »

Un message honnête qui reflète l’importance de ces récompenses pour le studio et pour l’industrie chinoise du jeu vidéo.

Une communauté enflammée

Les joueurs de Black Myth: Wukong n’ont pas caché leur mécontentement. Sur les réseaux sociaux, ils ont exprimé leur frustration face à l’absence de leur jeu favori dans les catégories les plus prestigieuses. Beaucoup l’ont fait avec humour, mais la colère transparaît. Pour les fans, Black Myth: Wukong méritait davantage. D'ailleurs, certains ont même fait du review bombing sur la page de Baldur's Gate 3...

Le développeur a noté ces réactions avec compréhension. Il a expliqué : « Je comprends cette colère. Derrière, il y a de la fierté et de la confiance. Quand on croit autant en un projet, il est normal d’être déçu s’il n’est pas reconnu. » Ce soutien aux joueurs montre une belle solidarité entre l’équipe de développement et sa communauté.

Malgré les critiques, Game Science n’a jamais cessé de croire en Black Myth: Wukong. Le développeur raconte que certains membres de l’équipe doutaient parfois du projet. La peur de ne pas réussir à temps ou de ne pas répondre aux attentes était présente. Lui, au contraire, est toujours resté optimiste.

Source : Weibo