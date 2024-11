Même s'il n'est sorti que sur PS5 et PC, Black Myth Wukong a explosé les records et connait un succès monstre sur ces deux plateformes. En quatre mois, l'action-RPG teinté de Souls-like s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, et a généré plus d'1 milliard de dollars sur Steam. C'est l'un des plus grands cartons de l'année et on devrait revoir le jeu durant la cérémonie des Game Awards 2024 où il pourrait bien piquer la vedette à certains. Si vous n'avez pas encore craqué, ça va peut-être changer d'ici très peu de temps.

Le carton de Black Myth Wukong n'est plus à prouver vu les chiffres de ventes stratosphériques, surtout pour une nouvelle licence et le nombre de plateformes restreint. Malgré cette performance, le jeu d'action de Game Science s'est privé de toute une partie de la communauté. En effet, depuis le 19 août 2024, le titre n'est disponible qu'en dématérialisé sur le PlayStation Store, Steam et l'Epic Games Store. Un frein à l'achat pour certains qui vont pouvoir finalement se procurer une copie en dur très prochainement.

Comme teasé par le studio, une version physique de Black Myth Wukong sur PS5 est en passe d'envahir les rayons des grandes surfaces, des revendeurs spécialisés et des boutiques en ligne. Quand ? Après le leak qui a annoncé une date de sortie au 21 octobre 2024, l'action-RPG fera son retour dès le 12 décembre 2024 en boîte sur PS5. Une très belle surprise pour les joueuses et joueurs qui attendaient cette annonce.

Contenu de l'édition physique Deluxe

Si le prix est identique chez Amazon, Micromania ou Fnac, ces deux derniers revendeurs se distinguent par un chèque cadeau ou même un casque offert. Si vous êtes curieux de savoir ce que renferme la version physique de Black Myth Wukong, voici le contenu complet :