Black Myth Wukong a connu un lancement proprement explosif, qui a visiblement donné des ailes à son studio, Game Science. Selon les dernières rumeurs, son premier jeu AAA pourrait avoir droit à deux DLC et à une suite. C'est justement sa première extension qui refait parler d'elle, avec une sortie apparemment très proche. Il se pourrait cependant que le succès ne soit cette fois pas autant au rendez-vous.

L'aventure de Black Myth Wukong se poursuit, mais en plus petit comité ?

Sorti le 19 août dernier sur PC et PS5, Black Myth Wukong a défrayé la chronique en dépassant les 20 millions de ventes en un peu moins d'un mois. Daniel Camilo, un analyste réputé, s'est fendu de quelques précisions à cet égard. On s'en doutait un peu, mais cette impulsion stratosphérique est en grande partie à créditer au public chinois, représentant à lui seul 70% des ventes du titre de Game Science. Toujours d'après l'analyste, son studio prévoit déjà de sortir bientôt un premier DLC pour Black Myth Wukong, qui arriverait autour du Nouvel An chinois. Soit fin janvier dans le reste du monde. Une annonce officielle serait prévue courant décembre à ce sujet.

Cependant, il se pourrait que ce premier DLC, qui rajoutera de nouveaux chapitres à l'histoire du Prédestiné, connaisse un succès nettement moins important. Daniel Camilo estime en effet que seulement 20% des joueurs de Black Myth Wukong en ferait l'acquisition. En-dehors de l'effet de nouveauté et de fierté nationale de sa sortie, le public chinois n'est en effet pas habitué à de tels RPG mâtinés de Souls-like. Peu auraient fini le jeu de base, le trouvant trop exigeant.

Il se pourrait donc que le premier DLC à venir de Black Myth Wukong doive se passer de son pays natal et voler de ses propres ailes. Ce qui pourrait sérieusement impacter les ambitions de Game Science s'agissant d'un second DLC, voire d'une suite. De même, le studio chinois travaille encore sur une version Xbox Series qui malheureusement brille encore par son absence. Rendez-vous donc dans les prochains mois pour voir comment l'aventure du Prédestiné va se dérouler.

Source : Daniel Camilo sur X.com