L'heure est venue, Black Myth Wukong s'est enfin trouvé une date de sortie, et on peut dire qu'elle était attendue au tournant. Alors, est-ce que c'est pour bientôt ?

En 2020, un jeu a été dévoilé au grand jour, et il a secoué la sphère vidéoludique. Pour cause, il avait l'air de proposer une expérience qualitative nous plongeant dans un mythe chinois merveilleux. Vous l'aurez compris, on parle bien évidemment de Black Myth Wukong. A chaque fois qu'il s'est montré, les joueurs ont pris une claque, mais une question demeurait : à quand la date de sortie ? Eh bien, bonne nouvelle, on a maintenant la réponse, et elle va vous plaire.

Les Game Awards 2023 ont été l'occasion pour de nombreux jeux d'aller sur le devant de la scène. Black Myth Wukong en a fait partie, et comme d'habitude, le trailer qu'on a vu en met plein les yeux. Il ne nous donne qu'une seule envie, en savoir plus. Et justement, quand est-ce qu'on va enfin pouvoir mettre les mains dessus ? Contre toute attente, la fin de la bande-annonce nous a révélé la date à laquelle il allait arriver. Ce sera le 20 août 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Certes, il va encore falloir attendre un certain temps, mais le fait qu'on ait une date de sortie est un grand pas en avant.

Game Science n'a donc pas changé ses plans, et Black Myth Wukong sortira bien l'année prochaine. Si vous n'êtes pas encore familier avec le titre, sachez qu'il s'agit d'un action-RPG qui a l'air d'emprunter beaucoup aux soulslike, notamment à travers ses mécaniques de combat. On disposera de trois postures avec des movesets différents, mais également des pouvoirs magiques. On a pu voir tout ça à l'œuvre à de multiples reprises, et ça fait clairement saliver. Il n'y a plus que quelques mois à patienter avant de se jeter corps et âme dans cette aventure prometteuse.

Pour l'histoire, on a affaire à une adaptation du roman chinois « La Pérégrination vers l'Ouest » connu aussi sous le nom « Le Roi Singe ». On incarnera donc Wukong alias le Roi Singe, un personnage ayant la capacité de se transformer en diverses créatures, de se cloner et de se battre à l'aide d'un long bâton. Le trailer ci-dessous nous vend encore les mérites du gameplay qui a du répondant, accompagné d'une ambiance à tomber par terre. C'est beau, c'est nerveux, la musique est envoûtante, il y a des grosses créatures à terrasser, bref, que demande le peuple ?