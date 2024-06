C'était sans doute la crainte des joueuses et joueurs souhaitant jouer à Black Myth Wukong sur PC. Le studio chinois Game Science a donc partagé tout cela dans le détail, du minimum requis à la machine de guerre qu'il faudra avoir pour en profiter en Ultra avec tous les potards à fond. Un voyage vers l'Ouest onéreux sur ordinateur ? Voyons cela dans les détails.

La claque Black Myth Wukong détaille ses ambitions sur PC

Dès sa première présentation il y a quelques années, Black Myth Wukong impressionnait par ses prouesses techniques. On avait même du mal à croire qu'il s'agissait d'un véritable jeu, et non simplement d'une démo graphique. Le titre du studio chinois Game Science est en tout cas bel et bien attendu le 20 août sur PC. Nous en avons reçu l'ultime confirmation lors du Summer Game Fest 2024, malheureusement avec un trailer mettant surtout en avant une collector hors de prix.

Mais qui dit prouesse technique dit potentiellement des configurations PC requises très gourmandes. Le mystère sur ce point a officiellement été levé. Sachez en tout cas que les configurations minimum et recommandées restent relativement raisonnables, et permettront de profiter de Black Myth Wukong respectivement avec des paramètres moyens et élevés en 1080p. L'Ultra sera en revanche totalement une autre paire de manche. Voici le détail de ces trois recommandations de Game Science

Configuration PC minimum requise

Preset graphique : Moyen en 1080p

Processeur : Core i5-8400 ou Ryzen 5 1600

Carte graphique : GeForce GTX 1060 ou RX 580

VRAM : 6 Go

RAM : 16 Go

Stockage : 130 Go (disque dur supporté, mais SSD recommandé)

Système d'exploitation : Windows 10/11 64 bits

Configuration PC recommandée pour Black Myth Wukong

Preset graphique : Élevé en 1080p

Processeur : Core i7-9700 ou Ryzen 5 5500

Carte graphique : GeForce RTX 2060 ou Radeon RX 5700XT ou Arc A750

VRAM : 6 Go

RAM : 16 Go

Stockage : 130 Go SSD

Système d'exploitation : Windows 10/11 64 bits

Configuration PC Ultra

Preset graphique : Très Élevé en 4K

Processeur : Core i7-9700 ou Ryzen 5 5500

Carte graphique : GeForce RTX 4070 ou RX 7800 XT

VRAM : 12 Go

RAM : 32 Go

Stockage : 130 Go SSD

Système d'exploitation : Windows 10/11 64 bits

Des configurations PC assez raisonnables... si on oublie le très gourmand ray tracing. © Game Science

Le ray tracing, toujours trop gourmand pour le PC

C'est en effet pour profiter du ray tracing sur Black Myth Wukong que la note risque d'être encore plus salée pour les configurations PC requises. On le constate surtout au niveau des cartes graphiques préconisées, le processeur et la RAM ne changeant pas beaucoup par rapport aux configurations recommandée et Ultra ci-dessus. En moyen 1080p avec ray tracing en qualité basse, il faudra déjà disposer d'une RTX 3060. Pour du moyen en 1080p avec ray tracing en qualité moyenne, on passe à une RTX 4060. Enfin pour l'expérience optimale en Élevé 4K avec ray tracing en qualité très élevée, on termine avec une monstrueuse RTX 4080.