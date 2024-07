Non, Black Myth Wukong ne sera pas un soulslike à proprement parler. Le studio Game Science a confirmé que son jeu serait en quelque sorte unique bien qu’il picore dans différents genres. Bien qu’il ne sera pas foncièrement similaire aux jeux de FromSoftware, Black Myth Wukong partagera avec les souls quelques similitudes tout de même, dont un certain penchant pour le challenge. Et là-dessus, ça risque de faire autant d’heureux que de déçus.

Black Myth Wukong va-t-il encore relancer l’éternel débat sur la difficulté ?

Pas de compromis, c’est le credo du studio Game Science qui s’est entretenu avec VGC au sujet de son prochain jeu. On y apprend notamment que le jeu sera bien plus agressif que la plupart de ses cousins soulslike. Ici, pas question de temporiser les affrontements, l’accent est plutôt mis sur la vivacité et l’agilité de notre héros. « Nous voulons que le joueur se sente comme un héros », c’est la volonté du studio. En cela, Black Myth Wukong sera un jeu très orienté action et spectaculaire. Cependant, la difficulté sera bel et bien présente et elle sera évolutive au fil de l’aventure. En revanche, il vous sera impossible de la modifier par vous-même. Black Myth Wukong n’aura aucune option pour changer la difficulté, c’est confirmé. « On ne peut pas changer la difficulté, mais elle changera tout au long du jeu. »

Vous devriez donc en baver, ou pas si vous êtes doué, mais quoi qu’il en soit, il faudra faire avec le jeu tel qu’il sera proposé à sa sortie, avec ses règles et sa gestion de la difficulté. C’est quelque chose que certains joueurs apprécient grandement, tandis que d’autres militent carrément contre. On se souvient par exemple de l’explosion de “polémiques” à ce sujet à la sortie de Sekiro, jugé trop difficile ou encore de Returnal, pointé du doigt pour les mêmes raisons. On ne repartira pas dans cet éternel débat, mais ce qui est sûr en revanche, c’est qu'il va falloir prendre Black Myth Wukong tel qu’il est, et puis c’est tout.

Le jeu sera disponible dès le 20 août prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : VGC