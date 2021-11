Officiellement, le Black Friday 2021 aura lieu demain, vendredi 21 novembre. De nombreuses marques et autres enseignes ayant importé le concept en Europe ont cependant décidé d’étirer ce vendredi noir sur plusieurs jours. Et afin d’attirer les consommateurs, certains tentent des offres audacieuses. Le pack proposé par Sony et Micromania dont il est question aujourd’hui en est une illustration.

Pour le Black Friday, Sony et Micromania vont proposer un pack PS5 très spécial en France. Et il n’est pas simplement question d’un simple pack regroupant une console et des jeux. Les deux partenaires vont beaucoup plus loin. Ce pack comprend en effet :

Une télé Bravia XR

Une PlayStation 5 standard

Une manette DualSense supplémentaire

Un exemplaire du jeu Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

100 euros offerts sur le PlayStation Store

Pendant le Black Friday en France, la taille ne compte pas

À noter que deux versions de ce pack Black Friday PS5 sont proposées. La première contient le modèle 50 pouces de la Bravia XR (XR50X90J) et est disponible à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 novembre prochain. Micromania propose ce pack au prix de 1640 euros (au lieu de 1929,96 euros d'après Micromania).

La seconde version est liée au modèle 55 pouces de la télé de Sony (XR55X90J). Et malgré la présence d’un écran plus grand, ce pack est lui aussi vendu 1640 euros (au lieu de 2029,96 euros selon Micromania). Cette seconde offre est donc plus intéressante. Et elle sera quant à elle proposée entre les 26 et 29 novembre prochains dans les Micromania de France.

The best way to play à la PS5 ?

Les téléviseurs de la gamme FULL LED Bravia XR de Sony sont présentés comme étant "Perfect for PS5." Sur le papier, cela signifie que la console "reconnait automatiquement le modèle de TV Bravia XR connecté et applique automatiquement le meilleur réglage HDR."

Micromania indique également qu’en associant ce modèle de télé et une PS5, "le mode d'image de la TV change automatiquement en fonction du contenu joué sur la PS5. Mode Jeu avec faible latence si l'utilisateur joue à un jeu vidéo ou alors Mode Standard avec un traitement d'image idéal pour regarder ses films et ses séries."

À noter pour terminer que les Bravia XR embarquent deux ports HDMI 2.1. Ce qui les rend compatibles avec la 4K à 120 fps ainsi qu’avec le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de faible latence automatique (ALLM).

Bien évidemment, Micromania précise que ces deux packs sont disponibles en "quantité limitée." Les personnes intéressées vont donc devoir se décider rapidement.

Que pensez-vous de cette offre de Micromania et Sony en France ? Pourrie-vous vous laisser tenter ? Avez-vous déjà pu utiliser une Bravia XR ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Estimez-vous que la compatibilité "parfaite" entre ces écrans et la PS5 sert vraiment à quelque chose ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.