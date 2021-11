La Xbox Series S serait la grande gagnante du Black Friday aux États-Unis cette année. C’est en tout cas ce qu’affirme le Adobe Digital Economy Index, relayé par le site Business Insider. Adobe explique avoir analysé "plus de mille milliards de visites effectuées sur des sites de vente en ligne." Ce qui lui a permis de déterminer que la Xbox Series S a fait partie des produits les plus vendus du Black Friday 2021.

D’après ces données, la Xbox Series S se serait donc mieux vendue que la PS5, la Nintendo Switch OLED et la Xbox Series X. Si la Xbox Series S n’est pas nécessairement la console la plus désirée en cette fin d’année, plusieurs facteurs ont joué en sa faveur.

La Xbox Series S avait plusieurs atouts

Le premier est sa disponibilité. PS5, Xbox Series X et Switch continuent de souffrir de problèmes d’approvisionnement. Ces derniers sont liés aux difficultés à se procurer les composants nécessaires à leur production. Ces soucis associés à une forte demandent mènent à des consoles difficilement trouvables. De son côté, la Xbox Series S ne souffrirait pas de ces problèmes serait plus simple à trouver.

Le deuxième facteur est son prix. À 300 dollars, la Xbox Series S est de loin la console nouvelle génération la plus abordable. Même si elle est moins puissante que la Xbox Series X et la PS5, ce tarif reste un argument de vente majeur en sa faveur. D’autant plus qu’elle permet malgré tout de jouer à des gros titres de cette fin d’année comme Halo Infinite ou Forza Horizon 5.

Phénomène lié au Black Friday ou situation vouée à se répéter ?

Et malgré l’absence d’un lecteur Blu-Ray, la Xbox Series S reste séduisante grâce au Xbox Game Pass. En cette fin d’année, et pour le Black Friday, l’association Xbox Series S + Xbox Game Pass demeure un des moyens les moins onéreux de jouer aux gros jeux du moment. À en croire Adobe, l’offre proposée par Microsoft était clairement séduisante pour les consommateurs américains.

Pour rappel, les enjeux autour de la Xbox Series S sont importants pour Microsoft. Le géant américain a déjà déclaré que certaines régions, comme le Japon, sont particulièrement réceptives à la Xbox Series S. Phil Spencer de son côté, a déjà déclaré qu’il s’attend à ce que la Xbox Series S finisse la génération devant la Xbox Series X en termes de ventes. Pour lui, c’est la différence de prix entre les modèles qui sera déterminante.

De tels résultats vous étonnent-ils ? Quel a été l’élément clé pour vous ce Black Friday ? Le prix ou la disponibilité de la Xbox Series S ? Pourriez-vous vous laisser tenter par cette machine ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.