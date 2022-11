Bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas franchi le pas de la current-gen, les festivités du Black Friday sont l'occasion de pouvoir se procurer la console de Microsoft Xbox Series S à prix réduit soit 229 euros. Attention toutefois, l'offre est limitée.

Une Xbox Series S pour le Black Friday

Le Black Friday 2022 est donc l'oppurtinuté parfaite de craquer pour la fameuse Xbox Series S, la petite sœur de la Series X. Plus compacte de 60% par rapport à la X et 100% digitale, elle est clairement taillée pour faire du jeu en 1440p et vous permettre de profiter des exclusivités Microsoft dans de bonnes conditions. Celle-ci est en plus compatible avec la technologie 4K HDR en connectant votre Xbox Series S à votre téléviseur 4K pour jouer proprement grâce à la mise à l'échelle. Enfin, le stockage est assuré par un SSD NVMe de 512 Go.

Audio spatial 3D, Ray tracing, 100% rétrocompatible. La Series S est certes petite mais elle a beaucoup d'arguments en sa faveur. Avec sa promotion actuelle chez Amazon à 229 euros, elle à un tarif très avantageux avec 15% de ristourne, se faisant elle n'a aucune réelle concurrence sur le marché à cette tarification.