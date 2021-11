Historiquement, le Black Friday est une tradition commerciale américaine. Les marques et autres revendeurs présents en Europe ont cependant décidé d’exporter le concept. En l’appliquant à une semaine entière dans certains cas. Pour ces mêmes marques et enseignes, le Black Friday est donc devenu un moment important de l’année, moment qui ouvre la période des achats de Noël. Par conséquent, les ventes de consoles du Black Friday sont désormais surveillées chaque année. Au Royaume-Uni y compris.

La Nintendo Switch est la grande gagnante du Black Friday au Royaume-Uni. C’est en tout cas ce qu’affirme le toujours très bien informé Christopher Dring, le responsable du site britannique GamesIndustry. Selon le journaliste, la console de Nintendo a réalisé une performance "absolument dominante" la semaine dernière outre Manche.

Les ventes ont par ailleurs été si bonnes qu’elles ont permis à la Switch de battre son propre record. En effet, la Nintendo Switch a réalisé la meilleure semaine de ventes de son histoire au Royaume-Uni. Christophe Dring explique que le pack comprenant une Switch, Mario Kart 8 Deluxe et trois mois d’abonnement à Nintendo Switch Online a été la grande vedette du Black Friday. Pour rappel, ce pack a justement été mis en vente pour le Black Friday (en France également).

La Nintendo Switch, star du Black Friday britannique

En ce qui concerne le reste du classement, la Xbox Series S arrive à la deuxième place du classement pour la semaine du Black Friday au Royaume-Uni. Christopher Dring explique cependant que la console de Microsoft est "très loin derrière" la Nintendo Switch. Il indique aussi que la Xbox Series S a fait mieux que la PS5 à elle seule. Mais plusieurs précisions nécessitent d’être apportées.

Les résultats de la semaine du Black Friday s’expliquent en grande partie en raison de la situation des stocks outre Manche. Christopher Dring affirme que la Xbox Series S s’est mieux vendue que la PS5 et la Xbox Series X tout simplement car elle était disponible. Il ironise par ailleurs en déclarant qu’il "suspecte" Microsoft d’avoir "oublié" la Xbox Series X.

Le malheur des uns fait le bonheur de la Xbox Series S

Il est délicat de déterminer le véritable impact du Black Friday lorsqu’il est question de produits en rupture de stock permanente. La PS5 et la Xbox Series X se vendent dès la mise en vente de stocks. Et ce, peu importe les semaines. Christopher Dring précise à ce propos que très peu de PS5 étaient en stock la semaine du Black Friday alors qu’un réassort conséquent avait été fait une semaine plus tôt.

Pour rappel, une situation similaire, associée à un prix de vente compétitif, a permis à la Xbox Series S de tirer son épingle du jeu la semaine dernière aux États-Unis. Selon des estimations, la Xbox Series S a "gagné" le Black Friday 2021 aux États-Unis.

