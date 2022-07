Mary DeMarle, scénariste sur Deus Ex Mankind Divided / Human Revolution et Marvel's Guardians of the Galaxy rejoint BioWare. Un talent majeur pour Dragon Age 4 Dreadwolf et Mass Effect 5.

Au fil des mois, les effectifs de BioWare ont fondu comme neige au soleil suite à un accident industriel, le bien nommé Anthem. Un vétéran de l'équipe a même fondé son studio pour travailler, roulements de tambour, sur un AAA sci-fi. De ce fait, il va falloir embaucher sérieusement et une scénariste très appréciée vient d'atterrir là-bas.

La scénariste Mary DeMarle au secours de BioWare

Nos confrères de VGC se sont aperçus d'un changement important sur le profil LinkedIn de Mary DeMarle. Après 15 ans passés au sein d'Eidos Montreal, elle conserve son poste de directrice narrative... mais chez BioWare.

Dans sa précédente maison, elle a pu superviser et façonner les scénarios de Deus Ex Mankind Divided, Deus Ex Human Revolution ainsi que Marvel's Guardians of the Galaxy. Elle a remporté le prix de la « meilleure narration » pour son jeu Marvel lors des Game Awards 2021. Une reconnaissance directe de son travail et de son apport potentiel aux futures productions du studio.

La scénariste n'ayant pas communiqué d'elle-même, nous ne savons pas si elle participera au développement de Dragon Age: Dreadwolf, à celui de Mass Effect 5 ou encore des deux. Est-ce le début de la renaissance pour BioWare ? C'est ce que doivent espérer et attendre tous les fans.