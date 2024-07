BioShock 4 avance bien et offre des nouvelles très encourageantes. C'est rassurant après une longue période de silence. Cela redonne espoir aux fans.

L'équipe de développement de BioShock chez 2K, sous le nom de Cloud Chamber, est en pleine expansion. Le tout pour travailler sur le prochain volet de la série acclamée par la critique. Le studio recrute activement des développeurs de jeux pour ses bureaux situés dans la région de la baie de San Francisco (Novato, CA) et à Montréal, Québec. Bref, ça s'annonce lourd.

Bioshock 4, ça avance fort !

Actuellement, Cloud Chamber cherche à pourvoir 29 postes dans divers domaines tels que l'animation, l'art, la conception/scénarisation, la production/gestion et l'écriture. Cette campagne de recrutement intense souligne l'importance du projet pour 2K. Qui avait annoncé en décembre 2019 le début des travaux sur cette nouvelle entrée de la série BioShock. Depuis, peu d'informations ont été divulguées.

BioShock 4, comme il est provisoirement nommé, se déroulera dans "un monde nouveau et fantastique". Selon une ancienne offre d'emploi, le jeu se situerait dans les années 1960. Dans une ville fictive de l'Antarctique appelée Borealis. Cette nouvelle orientation promet d'apporter une fraîcheur à l'univers de BioShock tout en respectant les éléments qui ont fait le succès de la série.

L'équipe de Cloud Chamber compte plusieurs vétérans de BioShock. Dont Jonathan Pelling, directeur de la conception, et Hoagy de la Plante, directeur créatif. Pelling a travaillé sur le jeu original en tant que designer et a été directeur créatif chez 2K Australia. Participant à la création du monde flottant de Columbia dans BioShock Infinite. De la Plante, quant à lui, a contribué à divers aspects du premier BioShock. Y compris la conception des niveaux, l'art et la programmation.

Une figure importante absente

Il est à noter que Ken Levine, le directeur original de BioShock, ne participera pas à ce nouveau projet. Il est actuellement engagé sur Judas. Le premier titre de Ghost Story Games, un autre studio de 2K qu'il a fondé après la fermeture d'Irrational Games, le développeur de BioShock et Infinite. Ce jeu de tir à la première personne de science-fiction en solo est attendu pour l'année fiscale en cours de Take-Two. La société mère de 2K, qui se termine en mars 2025.

Avec cette nouvelle phase de recrutement, Cloud Chamber se prépare à livrer un jeu à la hauteur des attentes des fans de la série, tout en innovant avec un cadre inédit et des défis renouvelés. Les prochains mois seront cruciaux pour le développement de ce nouveau chapitre dans l'univers de BioShock.

Source : videogameschronicle