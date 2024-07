Rappelons que 2K avait en effet annoncé en 2020 que Cloud Chamber, un tout nouveau studio, devait reprendre le flambeau après Infinite sorti en 2013. Depuis, les fans ont cependant dû se contenter de rumeurs et bruits de couloir autour de BioShock 4. Celui-ci brise enfin officiellement un inquiétant silence avec des nouvelles plutôt encourageantes.

BioShock 4 est finalement bel et bien vivant

Cela fait donc 11 ans que la franchise initiée par un magistral premier opus chapeauté par Ken Levine nous a conté sa dernière histoire. BioShock 4 se fait quant à lui ardemment désirer. Aux dernières nouvelles, le projet aurait été rebooté pour la quatrième fois (ironique) en 2022. Dans cette nouvelle itération, il serait question d'un monde « miroir », partagé entre une partie supérieure riche et libre, et une partie inférieure délabrée sous le joug de la tyrannie. Sans annonce officielle, difficile toutefois d'être catégorique où de savoir si cette suite est bloquée dans l'enfer du développement. Cela a toutefois changé il y a quelques heures.

Via son compte LinkedIn, un employé de Cloud Chamber a en effet tout fraîchement annoncé proposer une trentaine de postes au sein de ses bureaux situés à Novato, aux États-Unis et à Montréal au Québec. « Le hashtag BioShock chez 2K Cloud Chamber s'agrandit ! Nous avons de nombreux postes à pourvoir dans de nombreuses disciplines comme la direction artistique, l'animation, le design, la narration ou la production. Nous travaillons sur un projet génial, et notre studio accepte le télétravail », peut-on y lire.

Avec 30 postes à pourvoir dans autant de disciplines, cela laisse cependant sous-entendre que BioShock 4 est encore très loin d'être terminé. Fort heureusement, les fans de la franchise devraient avoir de quoi patienter d'ici une sortie visiblement encore très lointaine. On peut notamment citer le très prometteur Judas, avec le légendaire Ken Levine aux commandes. Un film BioShock serait également dans les cartons du côté de Netflix. Espérons toutefois que celui-ci ne sera pas annulé, comme la série d'adaptation d'Horizon Zero Dawn.