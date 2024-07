Bien que 2K ait confirmé le développement du prochain jeu BioShock, peu d'informations ont été dévoilées jusqu'à présent. Aujourd'hui, une capture d'écran en développement de BioShock 4 a fait surface, offrant un premier aperçu de l'interface utilisateur et d'une arme du jeu. Cette image, que vous pourrez trouver chez mp1st, provient d'un artiste en effets visuels de 2K. Un leak qui en dit un peu plus sur le jeu.

BioShock 4 fait leaker une image

L'image, issue d'une version démo de 2021 de BioShock 4, porte le nom de code Parkside. Ce nom a été évoqué pour la première fois par Jason Schreier de Bloomberg en 2019 et confirmé par Colin Moriarty en 2021, situant l'action dans une ville antarctique des années 1960 appelée Borealis. Un leak récent sur l'Epic Games Store a également mentionné ce projet en cours de développement.

Bien que l'image de BioShock 4 ne fournisse pas de détails précis sur l'emplacement, elle révèle des éléments intéressants. On y voit une structure en forme de tour avec une boule lumineuse au sommet, évoquant un phare miniature. Cette boule lumineuse rappelle les phares de BioShock Infinite, symbolisant différents univers. L'objet émettant des flares pourrait être lié aux thèmes récurrents de la série.

En plus de la structure, l'image montre un fusil de chasse (à pompe ? On ne voit pas très bien) qui porte le nom de Ricochet Shotgun. Les armes dans BioShock ont toujours été assez basiques, mais ce fusil suggère des capacités spéciales et des attributs exclusifs pour chaque arme. On peut imaginer dans le cas présent une arme dont les projectiles peuvent rebondir sur les murs pour toucher plus d'adversaires. L'interface utilisateur indique également que les joueurs pourront transporter trois armes, contre deux dans BioShock Infinite, peut-être un fusil principal, une arme de poing et une arme lourde.

Une interface différente

L'interface utilisateur de BioShock 4 ne semble plus afficher les compteurs de Plasmides (BioShock 1 et 2) ou de Vigors (BioShock Infinite). À la place, seules les icônes des capacités sont visibles, avec un fond blanc qui se décharge probablement et se recharge avec le temps. La barre de santé et une autre jauge sont également présentes, possiblement liées au symbole de sablier à gauche. Les symboles dans l'interface incluent une icône électrique (peut-être une version du Lighting Bolt), un aimant (peut-être Telekinesis), ainsi que des symboles de sablier et de chronomètre, suggérant des capacités basées sur le temps, comme arrêter ou ralentir le temps.

Source : mp1st