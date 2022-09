Pas besoin d’être devin ou de s'appeler Jeff Grubb pour savoir qu’il y aura un traditionnel Nintendo Direct en septembre. Pourtant, le journaliste de Giant Bomb y va gaiement de sa petite rumeur et la prochaine présentation pourrait être particulièrement riche en annonces. Surtout pour les fans de Zelda.

Le Nintendo Direct de septembre avec des jeux Zelda ?

L’insider bien informé est formel : « 100% il y a un Nintendo Direct en septembre. C'est aussi simple que ça. » Si aucune date n’est avancée, une partie du contenu de cette présentation serait déjà connue. Le programme de la rentrée de Big N pourrait être chargé et l’éditeur japonais prévoirait d’annoncer deux nouveaux jeux The Legend of Zelda. Enfin nouveau c’est vite dit, puisqu'il s’agirait de portages Nintendo Switch de The Wind Waker et Twilight Princess.

Et quelques autres surprises aussi ? Jeff Grubb a plus ou moins laissé sous-entendre que ce ne seraient pas les seuls autres jeux Zelda qui pourraient être présents au Nintendo Direct. Faut-il s’attendre à d’autres remakes ou portages ? Voire même quelques nouvelles de Zelda Breath of the Wild 2 ? Rien n’est moins sûr. Idem pour le fameux Metroid Prime Remaster faisant régulièrement l’objet de rumeurs. « J’en ai entendu parler, il semblerait que ce soit annoncé à un événement comme ça », tâtonne l’insider. Toutes ces déclarations restent néanmoins à prendre au conditionnel tant que Nintendo n’a pas fait l’annonce tant espérée.