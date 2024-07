Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition est déjà disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Mais le meilleur arrive pour les collectionneurs.

À défaut d'avoir Beyond Good and Evil 2, Ubisoft a ressorti pour la seconde fois le premier épisode des aventures de Jade et Pey'j. Pour ses 20 ans, le jeu a en effet eu le droit à une nouvelle remasterisation sur consoles et PC. Une version flambant neuve d'un point de vue technique, qui tourne en 4K 60fps, avec différents bonus comme une galerie d'images et vidéos sur les coulisses, une quête exclusive lié à BGE2 ou encore des options de confort telles qu'une sauvegarde automatique ou des temps de chargement réduits.

Beyond Good and Evil fait du charme aux collectionneurs

Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition le 25 juin 2024, mais uniquement en numérique. Ubisoft a probablement voulu limiter les coûts et n'a donc pas sorti de version physique. Une mauvaise nouvelle pour les amoureux du physique, qui auraient bien aimé ajouter ce remaster à leur collection. Mais comme toujours ou presque, Limited Run Games sauve la mise. À partir du 12 juillet 2024, une édition boîte standard et un collector seront mis en vente sur le site de la société. Il contiendra Beyond Good and Evil sur disque ou cartouche, mais aussi divers goodies dont le traditionnel artbook.

Une copie physique de Beyond Good and Evil 20th anniversary PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ou Nintendo Switch

Une boîte collector

Un artbook

Un poster réversible de Jade

Des illustrations imprimées

Un porte-clé appareil photo

Une statuette du véhicule hovercraft

Un badge en métal

Beyond Good and Evil Collector's Edition sera vendue 124,99$, hors frais de port et de douane, sur toutes les plateformes - sauf le PC donc. L'édition physique standard sera quant à elle au prix de 34,99$, sans les coûts additionnels. Les précommandes seront disponibles sur la page Beyond Good and Evil de Limited Run Games jusqu'au 11 août 2024. En revanche, si vous ne connaissez pas LRG, sachez que la livraison ne se fera pas dans l'immédiat. Il faut attendre que la production soit lancée. Le fabricant vise ainsi une arrivée pour l'année prochaine, entre le 1er et le 31 mai 2025.