Alors que l'équipe QA d'Activision marquait l'histoire en rejoignant un syndicat en 2022, Bethesda est officiellement devenu le premier studio sous la tutelle de Microsoft à bénéficier d'une telle protection pour ses employés. Les bureaux d'Austin, Dallas et Rockville font ainsi désormais front commun sous la bannière du syndicat Communication Workers of America (CWA).

Bethesda Game Studios se syndique enfin

L'industrie vidéoludique est malheureusement secouée depuis ces dernières années par des licenciements et fermetures de studio en masse. De plus en plus d'artistes, développeurs et ingénieurs cherchent ainsi avidement la protection de syndicats. Parmi les exemples les plus parlants en ce sens : l'équipe QA d'Activision en 2022, ou encore Sega of America plus tôt cette année. Bethesda Game Studios leur emboîte officiellement le pas, devenant le tout premier studio syndiqué sous l'égide de Microsoft.

« Nous sommes très excités d'annoncer la formation d'un syndicat avec le CWA. Ensemble, nous défendons l'amélioration de la situation de chaque développeur du groupe et la mise en place d'un nouveau standard pour notre industrie. Nous rejoignons ainsi nos estimés collègues chez ZeniMax. Ce afin d'encourager une meilleure sécurité de l'emploi, transparence des compensations et flexibilité pour mieux créer les jeux que nous aimons. Alors que nous nous penchons sur notre premier contrat avec Microsoft afin de servir d'exemple pour tous les développeurs vers une nouvelle ère, nous espérons que vous nous rejoindrez pour exprimer votre soutien », peut-on lire via l'annonce officielle du syndicat créé par Bethesda sur X.com.

Un grand pas pour le studio et pour l'industrie du jeu vidéo en général ?

La prochaine étape pour un Bethesda désormais syndiqué est donc de coucher la chose sur un contrat auprès de Microsoft. Le géant américain s'était pour rappel dit ouvert à un tel mouvement concernant l'équipe QA d'Activision en 2022. Tout indique donc que le projet est bien engagé pour un groupe d'ampleur nettement plus significative. Cela pourrait également motiver d'autres studios, sous l'égide de Xbox ou non, à faire de même. Espérons pour leur propre bien que tel soit le cas. Ce afin d'éviter l'hécatombe qui a bouleversé l'industrie du jeu vidéo au sens large ces dernières années.