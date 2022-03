Un dépôt de marque c'est toujours une bonne opportunité d'en apprendre plus sur un projet. En l'occurrence ici il s'agit de Bethesda et du nom Spyteam.

Bethesda avait déposé le nom Spyteam il y a plusieurs années. Et il se trouve que très récemment un utilisateur Twitter a eu le nez fin pour pour repérer un re-dépot de marque datant du 28 janvier dernier. Il s'agit de SkullziTV et voici son message intégral :

Un belle trouvaille

Spyteam, un jeu secret de Bethesda qui semble être en préparation depuis un certain temps maintenant, il a récemment vu sa demande de marque déposée pour 2022. Pourrions-nous enfin découvrir ce qu'est ce jeu plus tard dans l'année ?

Plus loin il ajoute :

Human Head travaillait sur un jeu de tir à la troisième personne PvPvE basé sur une licence de bande dessinée. Bethesda a racheté Human Head qui est ensuite devenu Roundhouse. Cela pourrait être Spyteam ?

Un mystérieux projet Bethesda

On peut évidemment se demander quand aurons-nous droit une officialisation de ce jeu. Sachant évidemment que de nombreux autres titres sont aussi en préparation dont un certain... The Elder Scrolls VI. Etant donné l'agenda chargé, même en cas d'annonce, on se doute que le jeu peut importe ce qu'il est à peu de chance de sortir bientôt.

Selon vous, de quel type de jeu peut t-il s'agir ? Dites nous dans les commentaires ci-dessous.