Les discussions tournent plus particulièrement autour de Starfield et The Elder Scrolls VI. Mais cela n'empêche pas de conserver un espoir de voir Fallout revenir pour un épisode "principal". Forcément, avec les deux titres sus-cités, le studio a déjà beaucoup de boulot pour les prochaines années. Cela n'a pas empêché Todd Howard de faire une révélation à nos confrères d'IGN dans le cadre du dixième anniversaire de Skyrim : Fallout va bien continuer. Et ils y pensent, dans le Maryland.

Fallout... of time

C'est lorsqu'il lui est demandé s'il est prévu que la série passe à nouveau entre les mains d'un studio externe, tel le Fallout New Vegas d'Obsidian, qui est aussi au sein des Xbox Game Studios, qu'Howard dunke :

Je ne vois pas… Écoutez, Fallout fait vraiment partie de notre ADN ici. Nous avons travaillé avec d'autres personnes de temps en temps – je ne peux pas dire ce qui va se passer. Vous savez, nous avons un One Pager sur Fallout 5, sur ce que nous voulons faire.

Comprenez que le concept, l'idée directrice de la nouvelle plongée dans les Terres désolées existe. Mais il ne faut pas trop s'emballer :

Encore une fois, si je pouvais claquer des doigts et faire sortir Fallout 5... Vous savez, j'aimerais trouver un moyen d'accélérer ce que nous faisons, mais je ne peux pas vraiment dire aujourd'hui ou m'engager dans quoi que ce soit sur ce qui est va arriver et quand. Rien d'autre que "notre planning c'est Starfield, et ensuite The Elder Scrolls".

Et si vous regardez votre calendrier vous aurez compris qu'il faut encore beaucoup de temps. Starfield est prévu pour le 11 novembre 2022 et le mystérieux The Elder Scrolls VI n'a pas encore de date de sortie. De fait, Falllout 5 devrait sortir dans la même fenêtre que la prochaine console de Nintendo.

Cela dit, le timing est idéal : ce jeudi 11 novembre sort The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition sur PC, PS4 et Xbox One, avec une mise à jour PS5 et Xbox Series X|S. Et se refaire une tournée à Tamriel pour 54,99 euros, après tout, ce ne sera que la millème fois. Environ.