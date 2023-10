À côté de Todd Howard, directeur de Starfield, Pete Hines est l'autre pilier de Bethesda. En tant que vice-président senior et responsable de l'édition, Hines est un visage et une voix bien connus de la communauté du jeu vidéo, souvent en première ligne lors d'annonces majeures de titres tels que The Elder Scrolls, Fallout, et bien d'autres franchises emblématiques de l'éditeur/développeur.

Bethesda fait une grosse annonce

Au-delà de sa présence lors d'événements tels que l'E3 ou d'autres salons du jeu vidéo, Hines a été un acteur clé de la stratégie de communication et de marketing de Bethesda. Il a grandement contribué à définir l'identité de l'entreprise. Celle que l'on connait aujourd'hui. Cependant, cette époque est révolue. En effet, le studio a récemment annoncé le départ de cette figure importante à travers un tweet officiel :

Pete Hines, Vice-président senior, Responsable de l'édition chez Bethesda Softworks, a annoncé sa décision de prendre sa retraite. La présence publique de Pete ne représentait qu'une petite partie de son rôle chez Bethesda, bien que la manière dont il nous représentait reflétait les valeurs qu'il a cultivées ici : authenticité, intégrité et passion. Ses contributions ont été essentielles pour construire Bethesda et sa famille de studios, faisant d'elle l'organisation de classe mondiale qu'elle est aujourd'hui. Sa vision nous a aidés à avancer et son travail acharné nous a inspirés. Nous sommes reconnaissants pour ses 24 années de leadership et lui souhaitons le meilleur pour ce nouveau chapitre. Tu vas nous manquer, Pete !

De son côté, Pete Hines a également partagé quelques mots sur les réseaux sociaux, expliquant que ce fut une décision complexe, mûrement réfléchie. Pour l'instant, il n'a pas précisé les raisons de cette décision, si ce n'est son envie d'explorer de nouveaux horizons. Reste à savoir s'il rejoindra un autre studio de jeu vidéo à l'avenir. Mais surtout, il reste à évaluer l'impact de cette décision sur le futur des jeux Bethesda. L'homme était activement impliqué dans la franchise TES et, avec le développement de The Elder Scrolls 6, cela soulève des interrogations. Le prochain gros RPG est t-il en danger ?

Sur Twitter, on peut déjà voir une pluie de remerciements pour Hines, dont des commentaires très élogieux soulignant que l'homme était une légende. Notons qu'il avait activement participé au marketing de Starfield et avait notamment permis au RPG de gagner en popularité au fil des mois.