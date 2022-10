La polémique autour de Bayonetta 3 et de son actrice continue avec de nouvelles déclarations. Dans le même temps, le jeu est victime de leaks et des spoilers se propagent.

L'affaire Hellena Taylor, l’ancienne voix de Bayonetta, reprend de plus belle. Alors que son récit initial a été mis à mal par plusieurs enquêtes, l’actrice revient sur la polémique et confirme les chiffres dévoilés. Dans le même temps, plusieurs spoilers de Bayonetta 3 commencent à circuler sur la Toile.

L'actrice originale de Bayonetta revient sur la polémique

Dans une série de vidéos publiées le 15 octobre dernier, l’interprète originale de la Sorcière de PlatinumGames avait demandé aux fans de ne pas acheter Bayonetta 3. Elle affirmait avoir refusé de reprendre son rôle suite à une offre jugée insultante. Quelques jours plus tard, Jason Schreier de Bloomberg clarifiait la nature de l’offre qui aurait été de 15 000 dollars, soit 5 000 pour quatre sessions d’enregistrement au total. Sa remplaçante, Jennifer Hale est sortie de son silence, suivie du studio qui a appelé au calme. Aujourd’hui Hellena Taylor revient sur sa version des faits et confirme les chiffres de la presse.

Il a été porté à mon attention que certaines personnes me traitent de menteuse et de cupide. Je ressens le besoin de me défendre et de défendre ma réputation dans l'industrie. J'ai expliqué que leur première offre était trop basse. Elle était de 10 000 dollars au total. Rappelez-vous que l'on parle d'une franchise de 450 millions de dollars (sans compter les produits dérivés). J'ai alors écrit en japonais à Hideki Kamiya pour lui demander ce que je valais. Je pensais qu'en tant que créatif, il comprendrait. Il m'a répondu en me disant à quel point il appréciait ma contribution et que les fans voulaient que je fasse entendre ma voix dans le jeu. On m'a alors offert 5 000 dollars de plus. J'ai donc refusé de faire la voix du jeu. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux pendant 11 mois. Ils m'ont ensuite proposé un forfait de 4 000 dollars pour le doublage de quelques lignes. Tout autre mensonge, tel que 4 000 dollars pour 5 sessions, est une invention totale. Il n'y a pas eu de négociations approfondies. J'ai également été informée de fictions ridicules, comme quoi j'aurais demandé 250 000 dollars. Je demandais juste un salaire équitable en accord avec la valeur que j'apporte à ce jeu.

Des spoilers de Bayonetta 3 dans la nature

L’actrice poursuit en affirmant qu’elle avait touché 3 000 livres (environ 3 450 euros) pour le premier jeu et un peu plus pour le second. « Je voulais être sa voix. J'ai manifesté mon intérêt pour ce jeu depuis que j'ai commencé en 2011 ». On notera que Hellena Taylor cite une nouvelle fois le chiffre d’affaires supposé de la franchise (450 millions de dollars) qui semble toujours aussi démesuré et qui ne s’appuie sur aucune source. On ne saura sans doute jamais quel aurait été un salaire digne selon elle, mais elle ne clarifie pas si oui ou non elle a bien demandé un salaire à six chiffres.

Malheureux hasard, des spoilers de Bayonetta 3 ont commencé à circuler sur la Toile ce week-end. Des copies du jeu ont visiblement atterri dans les mains de plusieurs chanceux quelques jours avant sa sortie officielle. Comme pour Gotham Knights ou plus récemment God of War Ragnarok, des leaks commencent sérieusement à pulluler. Prenez-donc garde si vous vous baladez sur les réseaux sociaux afin de ne pas gâcher votre expérience. On rappelle que Bayonetta 3 sera officiellement disponible dès ce vendredi 28 octobre sur Nintendo Switch.