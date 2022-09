Battlefield 2042 tient bon et n'est toujours pas mort, mais l'image de la licence a tout de même bien été écornée. Sans compter tous les départs en pagaille. Et pour redresser la barre, EA a ouvert un nouveau studio dont les premiers détails viennent d'arriver.

Après l'échec de Disintegration, Marcus Lehto, co-créateur d'Halo, a trouvé refuge auprès d'Electronic Arts et pas n'importe comment. Il a pris les rôles de patron et game director d'un nouveau studio. Il s'appelle officiellement Ridgeline Games. Sa mission ? S'axer sur la dimension narrative de la franchise qu'EA veut pousser.

Marcus Lehto et ses collègues auront même la délicate tache de relancer cet aspect avec une campagne solo dans l'univers de BF. Un solo autonome ? Une campagne au sein du prochain opus multijoueur ? La réponse n'est pas pour maintenant.

C'est un grand honneur d'avoir l'opportunité de collaborer avec DICE ainsi que Ripple Effect et d'être chargé d'élargir ce qui est possible de faire en termes de narration, d'histoire et de développement de personnages dans la série Battlefield.