Malgré des qualités, le dernier Battlefield à savoir Battlefield 2042 fut un échec pour beaucoup de monde. Notamment à cause d'un équilibrage douteux pendant très longtemps et surtout un manque assez cruel de prestance en comparaison des autres épisodes. Pour l'avenir EA souhaite changer les choses et parle déjà de revoir l'écosystème, qu'est ce que ça veut dire ?

Battlefield, une annonce qui laisse perplexe

S'exprimant lors de l'appel trimestriel sur les résultats de l'éditeur, le patron d'EA, Andrew Wilson, déclare que le prochain jeu Battlefield dont on ne sait pour l'instant rien du tout sera une "réimagination d'un écosystème véritablement connecté". Des mots qui ont un sens et qui font échos aux paroles de mai dernier dans lesquelles le PDG a indiqué qu'il ne s'agissait pas seulement de créer un nouveau jeu Battlefield, mais aussi une plateforme pour les jeux services à venir. Entendez par là un meilleur moyen de récupérer de l'argent grâce aux jeux vidéo. Si c'est encore beaucoup trop tôt pour connaitre ce qui est prévu dans le détails on peut toutefois faire quelques hypothèses. Dans les points positifs on peut imaginer un jeu résolument cross-plateforme qui ne fait plus de différenciation entre les joueurs PS5, Xbox Series et PC avec des contenus égaux pour chacun des joueurs. Mais on peut aussi imaginer un moyen de proposer plus de contenus sous format DLC avec l'ajout de plus nombreuses microtransactions Car ne nous leurrons pas, l'objectif de tout ceci est avant tout mercantile.

À quoi s'attendre pour le prochain Battlefield ?

Pour le reste on ne sait pas grand chose de ce nouvel épisode. Une rumeur laisse à penser que le nouveau studio de chez EA, Ridgeline Games est en train de travailler sur le solo du prochain FPS mais c'est bien la seule information que l'on peut se mettre sous la dent. Cela fait plusieurs années que l'on a le droit à la rumeur persistante d'un retour de la saga Battlefield Bad Company ce qui semblerait le plus logique dans le cadre d'une campagne solo. Avec le peu d'enthoussiame pour Battlefield V on peut aussi penser que tout ce qui tourne autour de la Seconde Guerre Mondiale n'est clairement pas pour tout de suite. Que reste t-il ? Un Battlefield 6 dans le même esprit que le FPS de 2013 ou une suite à 2142 avec un contenu résolument futuriste. Les paris sont ouverts.

De votre coté, qu'aimeriez-vous pour la suite de l'aventure ?