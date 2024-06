EA et son studio Ripple Effect travaillent actuellement sur un nouveau jeu Battlefield, bien que la date de sortie et le titre officiel restent à dévoiler. Pour rendre ce prochain opus plus authentique, EA semble prendre les choses très au sérieux. Une bonne nouvelle pour s'éloigner un peu de ce qui a été fait précédemment ? Cela y ressemble bien. Explications.

Battlefield semble avoir une nouvelle orientation

EA a donc annoncé avoir embauché deux vétérans militaires, ce qui promet d'améliorer la véracité des expériences de combat dans le jeu. Le prochain jeu Battlefield, encore sans titre, est développé par la plus grande équipe de la série à ce jour, avec des talents provenant de quatre studios : DICE, Criterion, Motive et Ripple Effect. La participation de vétérans militaires au développement est une initiative notable. Car elle vise à intégrer des éléments de réalisme militaire fondés sur l'expérience concrète. Ce qui pourrait vouloir dire un jeu un plus porté sur la simulation.

Battlefield 4.

Une expérience intéressante

Aaron Johnson, le nouvel associé de gestion de jeu chez Ripple Effect, est un ancien béret vert et instructeur en tactiques de petites unités. Johnson a été déployé dans divers endroits, d'Afghanistan au Japon. Où il a dirigé des forces d'assaut et formé des soldats aux techniques de combat. Son enthousiasme pour le développement de jeux est palpable, ayant déclaré qu'il voulait autant faire partie de l'équipe Battlefield que d'être un béret vert. Son expérience devrait enrichir le développement du jeu. En apportant des connaissances approfondies sur les tactiques et les opérations militaires.

Enfin, l'intégration de vétérans militaires dans le développement de jeux vidéo est une démarche innovante. Qui pourrait transformer la manière dont les expériences de guerre sont représentées dans les jeux. Leur expertise garantit que les scénarios, les tactiques et les comportements des personnages seront plus authentiques. Ce qui pourrait offrir aux joueurs une immersion accrue et un respect plus profond pour les réalités du combat.