Même si Battlefield 2042 a connu un important regain d'intérêt sur Steam, et son plus gros pic de joueurs en simultané en octobre 2023, le soufflet est globalement retombé. Les serveurs ne sont toujours pas vides, mais la sensation d'échec n'a pas été complètement effacée. Et c'est sûrement pour cela qu'Electronic Arts se montre très prudent sur la sortie de « BF7 ». Ce sera peut-être disponible en 2025 ou en 2026, mais rien de sûr, encore moins après les retournements de situation au sein d'un des studios en charge de la franchise.

Ça sent mauvais pour le prochain jeu Battlefield 7

Battlefield 2042 n'est pas mort et va même recevoir une saison 7 en mars prochain. De quoi alimenter encore le titre pour tenter de rattraper autant que possible le naufrage du lancement. Et la suite, c'est quoi ? Au moins un nouveau jeu qui est annoncé comme le début d'une « réimagination d'un écosystème véritablement connecté ». C'est vague, très vague. Mais avec cette approche, EA espère être en mesure de « faire revenir Battlefield d'une manière entièrement inédite à l'avenir ». Un programme ambitieux qui va peut-être prendre du plomb dans l'aile avec deux découvertes.

Deux internautes, GhostGamingG et DannyOnPC, se sont aperçus que Marcus Lehto, co-créateur d'Halo, avait annoncé discrètement « avoir quitté EA ». Un départ qui se reflète d'ailleurs sur son profil LinkedIn. Et ce n'est pas une nouvelle à prendre à la légère puisque le développeur, qui était revenu dans l'industrie avec Disintegration, avait été propulsé à la tête du nouveau studio EA Ridgeline Games. Avec l'aide de DICE, Marcus Lehto était supposé rebooster la licence culte, avec une campagne solo Battlefield meilleures que les précédentes, en tant que directeur narratif.

Via LinkedIn.

« C'est un grand honneur d'avoir l'opportunité de collaborer avec DICE ainsi que Ripple Effect et d'être chargé d'élargir ce qui est possible de faire en termes de narration, d'histoire et de développement de personnages dans la série Battlefield » a déclaré Lehto en 2022. Deux ans plus tard, c'est donc déjà la fin, même s'il n'a pas encore commenté l'information.

En janvier 2024, le co-fondateur et directeur artistique Chris Matthews a quitté Ridgeline Games pour 343 Industries (Halo Infinite). Deux postes vacants essentiels en passe d'être remplacés ? Peut-être pas. Sur le site, il n'y a aucune offre d'emploi disponible, ce qui interpelle. Il y a t-il eu des recrutements en interne ou le studio s'apprête t-il déjà à fermer ses portes ? On ne sait pas encore. Mais la perte d'éléments aussi importants interroge grandement sur l'état actuel et l'avenir de Battlefield 7, et ça ne sent pas vraiment bon.