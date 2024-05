Qu'on se le dise, Battlefield 2042 n'était pas vraiment l'expérience espérée par les fans. Le jeu s'est vu sanctionner d'un 2,2/10 sur Metacritic, contre une note générale de la presse de 68/100. Face à cet accueil mitigé, Electronic Arts compte bien réagir.

Après avoir officialisé la fin prochaine de BF 2042, l'éditeur était enfin revenu sur le prochain opus de la licence. Le développement de celui qu'on appellera “Battlefield 7”, pour le moment, semble se poursuivre convenablement grâce au renfort de nouvelles équipes. Mais il a encore des nouvelles à nous donner à son sujet !

Battlefield 7 a compris les joueurs

Ce mardi, les équipes dirigeantes de EA établissaient leurs derniers résultats trimestriels. Ce fut l'occasion, pour Andrew Wilson, PDG de l'entreprise, d'aborder l'avenir de la franchise Battlefied. Revenant sur les retours des joueurs vis-à-vis de la dernière itération mais aussi sur les changements au sein des équipes, il ne cache pas son optimisme.

Il rappelle ainsi qu'après avoir mis la main sur Battlefield 2042, « les joueurs ont clairement indiqué qu'ils voulaient une expérience encore plus profonde ». S'il ne donne pas plus de précisions à ce sujet, on peut mentionner l'absence de campagne solo, les nombreux bugs et les patchs insuffisants parmi les principaux reproches faits au jeu. Alors, selon Wilson, les studios qui planchent sur la franchise « ont écouté la communauté, tiré de précieux enseignements et se tournent vers l'avenir ».

Pour servir un jeu plus proche des attentes du public, EA a donc mis le studio Motive sur le coup. Sa maîtrise de la « technologie de pointe Frostbite » viendra renforcer le travail de DICE, Criterion et Ripple Effect. L'objectif est maintenant de « construire l'univers de Battlefield à travers des expériences multijoueurs et solo connectées ». Faut-il comprendre qu'ici, comme cela commence à être la tendance, que même en solo il faudra une connexion internet permanente ?

Le PDG de souligner ensuite qu'il s'agit là de « la plus grande équipe travaillant sur un Battlefield dans l'histoire de la franchise ». Vraisemblablement, EA veut mettre toutes chances de son côté de rebondir après la débâcle du dernier opus. Qui plus est, il a rencontré les équipes il y a de ça quelques semaines. Il rapporte alors son enthousiasme quant à ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu essayer du prochain Battlefield.

Bien sûr, dans un document qui a vocation à être public, ce positivisme a aussi valeur d'outil marketing. On voit mal Wilson partager ses craintes, s'il en a, à propos de Battlefield 7. Espérons, dès lors, que cette nouvelle itération sera effectivement à la hauteur de ce que le public attend.