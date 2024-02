Le départ d'au moins un membre clé du nouveau jeu Battlefield se confirme. Marcus Lehto, co-créateur de la saga Halo, a pris son envol de son plein gré. « Oui, j'ai quitté EA [Ridgeline Games] de mon propre chef. Ce fut une décision très difficile à prendre et je remercie la communauté BF de m'avoir permis de vous écouter tout pendant que j'en ai eu l'opportunité » a t-il annoncé sur Twitter. Le développeur était à la fois le co-fondateur de Ridgeline Games, et le directeur narratif sur le solo du futur épisode qui dévoile aujourd'hui quelques secrets.

Un gros leak sur le nouveau jeu Battlefield PS5, Xbox Series et PC

Jusqu'à maintenant, Electronic Arts n'a pas daigné parler ouvertement du prochain Battlefield. L'éditeur américain a simplement partagé sa volonté de ramener la licence sur le devant de la scène d'une « manière entièrement inédite ». Et d'après la société, cet épisode sera réimagination qui amorcera le début « d'un écosystème véritablement connecté ». Un projet global auquel viendra se greffer d'autres titres ?

Comme souvent, les informations sur ce nouveau jeu BF proviennent de Tom Henderson. Un insider désormais incontournable qui avait gagné en popularité avec ses nombreux leaks sur Battlefield 2042. Alors à quoi s'attendre ? Selon lui, l'approche veut revenir aux sources en retirant les batailles à 128 joueurs. Sur BF 2042, DICE avait déjà supprimé cette configuration dans le mode Percée, car jugée trop « chaotique » par le studio. Un pas de plus serait donc franchi avec un retour au traditionnel 64 joueurs, donc 32 contre 32.

Ensuite, DICE voudrait semble t-il éviter de réitérer les erreurs du passé et aurait choisi de réinstaurer un système classique de quatre classes. Toute la partie destruction de ce Battlefield « 7 » serait également revue. Comment ? On ne sait pas encore malheureusement, mais on espère que les ambitions ne seront pas revus à la baisse dans ce domaine. C'est l'un des plus gros points forts de la licence culte. Pour l'époque, il y aurait aussi un léger pas en arrière puisque l'action se déroulerait de nos jours, ou plutôt dans un futur proche entre 2025 et 2030, pour mettre l'accent sur des technologies de guerre modernes.

La guerre moderne de BF 2042 (crédits : Steam).

BF7 en 2025 avec une approche à la Call of Duty ?

Si l'on en croit les sources Insider Gaming, attendez-vous à ce que le prochain Battlefield cède encore aux sirènes du battle royale. Mais cette fois, EA et DICE mettraient toutes les chances de leur côté avec une expérience free to play comme Activision avec Call of Duty Warzone. Ainsi, il y aurait un jeu Premium vendu à un prix classique, et un BR gratuit associé. Avec une progression commune entre les deux ? À voir. Suivant le profil, il y a donc des bonnes et des mauvaises nouvelles dans ces infos à picorer, à vous de trancher ! Sur la Toile, ça divise déjà et certains ne comprennent pas réellement l'intérêt d'un battle royale après l'échec de Firestorm sur BF5.

Enfin, Tom Henderson indique qu'en interne, DICE aurait pour ambition de sortir Battlefield en octobre 2025. Ce serait raccord avec le mois de lancement des précédents opus. Mais il vaut mieux être prudent pour l'instant. EA ne souhaite sûrement pas revivre l'épisode 2042, et il n'est donc pas exclu que les développeurs aient le droit à plus de temps si nécessaire.