Ce n'est plus un secret, Battlefield 2042 n'a pas été un succès et c'est l'éditeur EA qui a confessé la chose lors du dernier bilan financier. Dans ces conditions, on se doute que le studio DICE est en train de réfléchir activement au futur de la saga Battlefield. En prenant évidemment en compte toutes ces considérations.

Une prise de conscience pour Battlefield

Le toujours très informé Tom Henderson a publié récemment au sein de XFire un note dans laquelle il explique qu'une source lui indique que le prochain Battlefield est en cours de développement. Rien de surprenant à cela, mais on peut apprendre surtout que DICE a pris pleine conscience de l'échec de 2042 et a pris la décision de supprimer certaines features.

Je pense que nous allons annuler un grand nombre des modifications que nous avons apportées à Battlefield 2042.

Retour aux sources ?

C'est intéressant car le dernier jeu en date avait pour objectif de faire office de mètre étalon pour la saga. On peut dès lors imaginer plein de choses comme potentiellement le retour d'une campagne solo, la fin des maps en 128 joueurs et surtout peut être enfin le retour d'armées conventionnelles. Sans passer forcément par devoir inventer de toute pièce des histoires un peu risible pour apporter un peu plus de profondeur aux soldats. Ce n'est pas parce que cela fonctionne sur Rainbow Six Siege que cela fonctionne aussi pour Battlefield.

La saga Battlefield fonctionne aussi justement car le jeu vous permet de jouer un anonyme, un soldat au milieu de plein d'autres et d'en faire ce que vous voulez.