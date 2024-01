Battlefield 2042 n'a pas été au goût de tout le monde à son lancement. Il y avait de nombreux problèmes, comme l'équilibrage aux fraises, et ça lui a valu les foudres de la communauté. Pour autant, Electronic Arts ne compte pas l'abandonner. D'ailleurs, il veut tellement s'occuper du jeu et se concentrer dessus que ça va potentiellement coûter cher au prochain opus. Si on le sait, c'est parce qu'on vient d'avoir une précision vis-à-vis de sa fenêtre de sortie, et ça risque de piquer.

Le prochain Battlefield, ce n'est pas pour tout de suite

EA a confirmé que le nouveau Battlefield n'allait pas arriver avant l'exercice financier 2025. Et encore, on a là un minimum. On n'est pas à l'abri d'une sortie pour 2026, ce qui demande de faire preuve d'une grande patience. Donc forcément, les fans sont un peu surpris. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre aussi longtemps ? Il y a plusieurs raisons, mais l'éditeur a surtout bien faire comprendre qu'il souhaitait donner la priorité à 2042. On le constate notamment avec le suivi régulier du titre, avec la firme qui apporte encore du contenu inédit dans l'expérience.

C'est même Andrew Wilson, le PDG d'EA, qui a bien accentué sur le fait que Battlefield 2042 va avoir droit à un traitement royal, du moins pour le moment. Après tout, s'il y a toujours des joueurs présents au rendez-vous depuis 2021, le studio n'a pas tort de prendre soin du jeu. Malheureusement, ça semble se faire au détriment du nouvel opus, même si ce n'est qu'une hypothèse avancée par certaines personnes au vu de la fenêtre de sortie annoncée. Une chose est sûre, il va falloir être patient.

Notre équipe travaille dur pour offrir à la communauté des services de plus en plus engageants avec notamment l’annonce récente de la saison 7 de Battlefield 2042, avec de nouvelles cartes, des missions hebdomadaires et bien plus encore. Andrew Wilson, PDG d'EA

Un nouveau jeu massif ?

De ce qu'on a cru comprendre, le chantier du prochain Battlefield n'est pas à prendre à la légère. On ne sait quasiment rien sur lui, hormis le fait que ce sera une « réimagination d'un écosystème véritablement connecté ». Ce sont les propos d'Andrew Wilson en personne, qui avait également exprimé son désir de bâtir une plateforme pour les jeux services à venir, à travers cette nouvelle itération. Il ne reste plus qu'à connaître la manière dont ce sera mis en œuvre, mais ça a le mérite d'attiser la curiosité des fans.

Si vous voulez d'autres informations à ce sujet, il faut se tourner vers les rumeurs. Une qui revient assez souvent concerne le studio Ridgeline Games, qui appartient à EA. C'est lui qui s'occuperait du solo de ce Battlefield. On n'a pas vraiment mieux à proposer, si ce n'est des spéculations sur la forme que prendra la suite. Un retour de la saga Battlefield Bad Company ? Un Battlefield 6 qui garderait l'esprit du FPS sorti en 2013 ? Affaire à suivre.