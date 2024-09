Les fans de Battlefield ont de quoi être ravis. De nouvelles informations continuent de tomber sur le prochain opus de la franchise, Battlefield 7, et elles sont plutôt prometteuses. Vince Zampella, responsable du projet, a déjà confirmé plusieurs détails qui devraient réjouir les joueurs. On évoque notamment le retour des matchs à 64 joueurs, du système classique de quatre classes, et une approche plus "back to basics". En résumé, un retour aux fondamentaux de la série, ce qui devrait plaire aux fans de la première heure. Mais ce n'est pas tout...

Battlefield 7 donne d'autres info

D'après le très sérieux insider-gaming, le studio Ripple Effect travaille également sur une nouvelle expérience pour Battlefield. Il s’agirait d’un mode Battle Royale gratuit, un peu comme ce que Call of Duty a fait avec Warzone. Ce mode viendrait compléter la sortie du jeu principal et offrirait une option supplémentaire pour les joueurs en quête d’action en ligne.

Côté scénario, le jeu se déroulerait entre 2027 et 2030, dans un futur proche. L’histoire mettrait en scène une confrontation entre une immense armée privée et l'OTAN, avec des batailles sur plusieurs continents. Parmi les lieux confirmés, on retrouverait Gibraltar, qui apparaît déjà dans les premières images conceptuelles du jeu, ainsi que les États-Unis, dans un décor tropical qui servira probablement de cadre au mode Battle Royale.

Et le multijoueur classique ?

Évidemment, ce qui intéresse le plus les joueurs, c’est le multijoueur. Et sur ce point, le studio verrait grand. Le jeu devrait proposer environ 45 armes dès le lancement, soit le double de ce que Battlefield 2042 offrait à sa sortie. En plus des armes, on pourra s’attendre à une dizaine de cartes multijoueur, comme ce fut le cas pour des opus phares tels que Battlefield 1, 3 et 4.

La destruction des environnements, un élément clé de la série, serait aussi revue. Des rumeurs parlent d’une destruction basée sur le calibre des armes, un peu comme dans Rainbow Six Siege. Cela signifie que les gros calibres feront plus de dégâts que les petits, ajoutant une dimension tactique aux affrontements. Bien que le retour du célèbre Levolution (événements dynamiques destructeurs des cartes) ne soit pas confirmé, cette nouvelle approche devrait apporter une profondeur supplémentaire au gameplay.

Autre nouveauté intéressante : la possibilité de déplacer les joueurs abattus. Cela semble avoir été conçu pour le mode Battle Royale, mais pourrait bien s’étendre aux autres modes multijoueur. Ce genre de petites touches contribue à recréer ces fameux « moments Battlefield » qui ont marqué les fans.

Des tests communautaires à grande échelle

Pour finir, ces fameux tests communautaires annoncés pourraient être bien plus qu’une simple bêta. De nombreux indices laissent penser qu’il s’agira du retour du programme Battlefield CTE (Community Test Environment), qui avait aidé au développement de Battlefield 1 et 4. Ce programme permettrait aux joueurs de tester le jeu et de donner leurs retours en temps réel, offrant ainsi aux développeurs un maximum de données pour peaufiner le titre avant sa sortie.

Source : insider-gaming