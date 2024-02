Hier, Electronic Arts a pris une décision radicale aux conséquences dramatiques. Parmi les franchises touchées par celle-ci, on retrouve Battlefield et son prochain opus.

Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'Electronic Arts a récemment fait tomber le couperet sur une partie de ses effectifs. Résultat, environ 670 employés ont été mis à la porte. La situation est grave, et évidemment, ça va avoir des conséquences sur les franchises de la firme. On sait déjà qu'un jeu Star Wars a été annulé, mais ce n'est pas tout. La licence Battlefield a une bien triste nouvelle à nous annoncer, ce qui risque d'en effrayer plus d'un vis-à-vis du nouveau jeu à venir.

Le studio derrière le solo de Battlefield est mort

Si vous suivez un peu l'actualité autour de BF, vous devez probablement connaître Ridgeline Games. C'est le studio qui s'occupe du mode solo du nouvel opus, entre autres. Malheureusement pour lui, EA a pris la décision de le fermer. Oui, c'est radical, et terrible pour toutes les personnes concernées. Le développement a donc changé de main, passant maintenant à Criterion qu'on connaît surtout pour Burnout et Need for Speed. Néanmoins, il a également de l'expérience dans Battlefield, ayant planché sur le V et 2042.

Mais alors, pourquoi avoir fait ça, si c'était juste pour le donner à une autre équipe ? En fait, ça a un lien avec le départ de Marcus Lehto, co-créateur de la saga Halo, mais surtout co-fondateur de Ridgeline Games, et le directeur narratif sur le solo du futur épisode. Selon Laura Miele, présidente d'EA Entertainment and Technology, c'est ça qui a motivé l'entreprise, d'une certaine manière, à faire ce choix. Quant aux développeurs impactés, une poignée d'entre eux a visiblement été transférée chez Ripple Effect. Normalement, le travail sur Battlefield 7 ne devrait pas rencontrer d'entraves.