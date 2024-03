EA joue gros avec Battlefield 7 pour plusieurs raisons. D'abord, il faut faire oublier l'épisode BF 20242, même si le titre est toujours soutenu et que la saison 7 sera d'ailleurs montrée dans quelques heures. Ensuite, le futur jeu est de la plus haute importance pour l'éditeur qui veut prendre un nouveau départ. Ce sera en effet le commencement d'un « écosystème véritablement connecté », sans que l'on sache vraiment ce qui se cache derrière cette ambition. Et pour l'instant, le développement ne se passe visiblement pas comme prévu.

Une nouvelle perte pour le studio de Battlefield 7

En quelques jours seulement, le développement de Battlefield 7 a basculé. Le directeur Marcus Letho (Halo, Disintegration) ainsi que le co-fondateur et directeur artistique Chris Matthews ont mis les voiles. Un bouleversement dans l'organigramme qui, deux semaines plus tard, se traduit par une fermeture d'EA Ridgeline. Le studio été démantelé par Electronic Arts et certains membres ont été envoyés chez Ripple Effect, qui travaille également sur le prochain jeu tout comme Criterion Games. La société célèbre pour la franchise Burnout ou les derniers Need For Speed, et qui a épaulé DICE sur Star Wars Battlefront 2, s'est vu attribuer en partie la gestion de la licence BF.

La conception de Battlefield 7 n'est par conséquent pas de tout repos, et il y a encore du changement. Craig Morrison, qui était venu remplacer le directeur créatif Lars Gustavsson en 2021, a quitté DICE pour saisir une autre opportunité. Est-ce pour autant une catastrophe ? À ce stade, sans détails, c'est difficile à dire. Étant donné que le jeu devrait normalement sortir en 2025, Morrison avait peut-être terminé sa mission et a voulu partir vers d'autres horizons. Mais peut-être qu'il a aussi choisi de s'écarter du projet après toutes les péripéties. On ne peut pas réellement savoir, mais en revanche, on a enfin eu quelques informations sur ce Battlefield 7.

BF7 veut défier Call of Duty sur son propre terrain

Selon Tom Henderson, qui était à l'origine de tous les leaks sur Battlefield 2042, le futur jeu abandonnera des idées qui ne se sont pas avérées concluantes. Comme le mode 128 joueurs qui devrait complètement disparaitre pour un retour à des batailles avec 64 joueurs. Ce qui est déjà très bien si les cartes sont bien exploitées. Le système traditionnel de quatre classes ferait également son comeback. Si vous avez suivi l'actualité BF 2042, cela ne vous aura pas échappé que DICE a tenté des choses qui ne sont pas passées auprès des vétérans de la franchise.

Par contre, les studios affectés au soft continueraient à satisfaire la communauté avec un jeu qui se déroulerait à l'époque moderne. On parle d'un futur proche, entre 2025 et 2030, avec des technologies récentes. Enfin, d'après Tom Henderson, Battlefield 7 se risquerait à tenter une nouvelle percée dans le monde du battle royale. Le succès de Call of Duty Warzone étant toujours aussi fort, ça donne des idées. DICE et EA auraient ainsi pris la décision de recopier un modèle qui fonctionne avec un BR gratuit, mais 100% lié à Battlefield 7. À l'instar de Warzone et du dernier Call of Duty Modern Warfare 3. Si les sources d'Henderson sont exactes, et qu'il n'y a surtout pas de retard, BF7 pourrait sortir au mois d'octobre 2025.