Malgré le discours de façade, Battlefield 2042 serait quasiment débranché en interne avec une petite équipe aux commandes. Et ce pour penser uniquement à l'avenir de la franchise qui s'écrira avec Battlefield 7. Un épisode qui, lui, ne fera pas l'impasse sur le solo.

Battlefield 7 ne veut pas être un flop comme BF 2042. Et il aura une campagne solo qui vise une qualité « exceptionnelle ». Ce qui est plutôt amusant étant donné qu'EA s'est moqué ouvertement des jeux solo très récemment.

Cette information émane d'une nouvelle offre d'emploi (via VGC) et concerne le studio de Seattle, une structure fondée par Marc Letho, le co-créateur d'Halo, qui a en partie le destin de la série entre les mains.

Battlefield Seattle met l'accent sur la création d'histoires riches et passionnantes, avec des personnages mémorables et des expériences fortes, le tout dans l'univers de Battlefield. Votre travail consiste à adopter les principes fondamentaux de la franchise BF et à vous assurer qu'ils se mêlent avec toutes les couches d'une campagne solo magistralement conçue. Vous développerez l'équipe et la culture de conception du studio, et créererez une incroyable campagne.