Battlefield 6 refait parler de lui, et visiblement, EA veut tout mettre en œuvre pour que le lancement du FPS soit irréprochable, afin d’éviter une nouvelle catastrophe comme celle de Battlefield 2042.

La saga Battlefield s’apprête à faire son grand retour. Après les lancements chaotiques de Battlefield 5 en 2018 et de Battlefield 2042 en 2021, EA et DICE semblent avoir compris qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur. Avec une sortie prévue l’année prochaine, le prochain Battlefield est présenté comme un retour aux sources. Mais au-delà des promesses, les joueurs veulent des résultats.

Un retour aux bases de la franchise Battlefield

Comme le rapporte insider-gaming, EA ne cache pas ses ambitions pour Battlefield 6. Ce nouvel opus a pour objectif de retrouver l’essence des Battlefield classiques : des batailles modernes à 64 joueurs, des environnements destructibles et le retour des fameuses classes de personnages. Vince Zampella, l’un des responsables de la franchise, a confirmé cette approche lors d’une interview.

Pour les fans de longue date, ces annonces sont rassurantes. Les mécaniques de destruction, les combats stratégiques et la dimension d’équipe ont toujours été au cœur de l’ADN de Battlefield. Si le jeu parvient à capturer cette magie, il pourrait redonner confiance à une communauté qui a été échaudée par les erreurs passées.

Des moyens colossaux pour éviter un nouveau faux pas

Cette fois, EA ne laisse rien au hasard. Pas moins de quatre studios travaillent sur le projet : DICE, Motive, Criterion Games et Ripple Effect. C’est la mobilisation de ressources la plus importante de l’histoire de la franchise.

Mais le véritable changement vient de l’attention portée aux joueurs. Contrairement aux précédents volets, EA met en place des tests externes à grande échelle. Ces playtests, plus nombreux que jamais, permettent de récolter des retours détaillés pour ajuster le jeu avant sa sortie.

Les développeurs envisagent même de relancer le Battlefield Community Test Environment, une plateforme qui avait permis aux joueurs de tester des mises à jour en avant-première par le passé. Cette démarche "player first" montre que l’éditeur veut éviter les échecs de communication et de conception qui ont plombé les derniers jeux.

Une attente teintée de prudence

Malgré ces efforts, les fans restent sur leurs gardes. Les promesses, aussi séduisantes soient-elles, doivent être tenues. Battlefield 2042 avait également été présenté comme une révolution, avant de décevoir sur presque tous les plans.

Source : Insider Gaming