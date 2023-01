Il y a quelques mois, Batman perdait sa voix. L’acteur iconique du chevalier noir, Kevin Conroy, est décédé à l’âge de 66 ans, laissant derrière lui ses proches et tout ses fans. Une terrible nouvelle qui a également touché tout l’univers DC et plus encore. Aujourd’hui, son ami de longue date qui incarnait le Joker, affirme qu’il ne se voit plus continuer sans lui.

Le Joker a perdu son Batman et ne souhaite plus continuer

Depuis plusieurs dizaines d'années, sur tout un tas de projets, des séries d'animations aux jeux vidéo, comme sur la série des Batman Arkham par exemple, le Joker, ennemi emblématique du Chevalier Noir, était incarné par Mark Hamill. Si beaucoup le connaissent pour son rôle de Luke Skywalker dans Star Wars, l’homme a en réalité incarné bien plus souvent le Joker que le Jedi.

Travaillant aux côtés de Kevin Conroy pendant des années, Hamill s’est lié d’amitié avec l’homme au point de ne plus se voir continuer sans lui.

Il déclare en effet qu’à l’époque déjà, lorsqu'on lui proposait d’incarner le Joker, Mark Hamill demandait systématiquement si son ami Conroy était de la partie en tant que Batman. Et il acceptait le travail qu’à cette seule et unique condition. Désormais, il souhaite raccrocher.

Ils appelaient et disaient: « Ils veulent que vous fassiez le Joker », et ma seule question était: « Est-ce que Kevin Batman ? » S'ils disaient oui, je disais : « Je suis partant ». Nous étions des partenaires. Nous étions comme Laurel et Hardy. Sans Kevin, il ne semble plus y avoir de Batman pour moi. via ScreenRant

Une déclaration déchirante. Les fans de leurs côtés, très touchés par ces mots, sont d’ores et déjà profondément attristés de la nouvelle. Mark Hamill incarnait l'iconique Joker depuis plus d’une trentaine d'années et sa contribution à la légende n’est même plus à prouver, même si certains débattent encore pour savoir qui est le meilleur Joker de toute l’histoire du super-vilain.

Est-ce un non définitif ? Peut-être pas, en tout cas, Hamill ne semble pas encore prêt à rempiler.