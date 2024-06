DC et le jeu vidéo, c’est compliqué dernièrement. Gotham Knights et Suicide Squad Kill the Justice League ont tout deux été des échecs cuisants. Le jeu Wonder Woman, actuellement en développement chez Monolith, connaîtrait quant à lui un développement compliqué. Alors que James Gunn veut unifier les prochains jeux vidéo avec son nouveau DCU et que Warner veut intensifier ses efforts dans les productions de type live-service, les joueurs eux n’attendent qu’un nouveau Batman Arkham. Leur vœu sera à moitié exaucé avec Shadow, qui s’annonce comme le jeu le plus immersif de la licence à ce jour.

Batman Arkham Shadow dévoile son histoire en VR

C’était l’une des grosses surprises du mois dernier. L’air de rien, Warner Bros Games annonçait un tout nouveau Batman Arkham. Un titre qui ne s’adressera cependant qu’à une infime partie de la communauté puisque cet épisode sera exclusif au Meta Quest 3. S’il sera visiblement officiel à l’univers de la licence, Rocksteady n’est en revanche pas impliqué dans le développement. C’est à Camouflaj, à qui l’on doit le très bon Iron Man VR, que revient la tâche de transformer l’essai après une première incursion du Chevalier Noir réussie dans le monde de la réalité virtuelle. Il n’est cependant ici pas question d’une courte expérience, mais bien d’un jeu à part entière qui s’annonce des plus immersifs. Comme promis, Oculis Studios et Bruce Wayne ont fait un crochet au Summer Game Fest 2024 pour nous montrer ce que ce Batman Arkham Shadow a vraiment dans le ventre.

C'est pour l'instant un trailer centré sur l'histoire qui nous a été présenté, qui nous dépeint une ville de Gotham en proie aux flammes. Le Chevalier Noir pourra-t-il s'en sortir en réalité virtuelle dans cette nouvelle aventure ? Rendez-vous en automne 2024 sur Oculus Quest 3 pour le découvrir !