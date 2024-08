Le jeu vidéo et DC ne font pas bon ménage ces derniers temps. Après un Gotham Knights moyen, Suicide Squad Kill the Justice League a encore plus déçu les fans de la marquer. Tous deux ont été des échecs cuisants. Un jeu Wonder Woman est bien en préparation depuis quelques années chez Monolith, mais il connaîtrait un développement assez compliqué. Pendant que James Gunn rêve d’une unification entre son nouveau DCU et les prochains jeux des licences concernées, Warner veut miser à fond de balle sur les jeux service. Pendant ce temps, la communauté ne rêve que d’une chose : le retour de Batman Arkham. Leur souhait sera à moitié exaucé avec Shadow, le jeu VR.

Première vidéo de gameplay pour Batman Arkham Shadow

Comme promis, Batman Arkham Shadow a fait un crochet lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2024. Exclusif au Meta Quest 3, cette production en réalité virtuelle entend immerger les fans du Chevalier Noir comme jamais avec un mélange d'exploration, de furtivité et de combat fluide qui fait la renommée de la série. Certains éléments de gameplay emblématiques comme le grappin, les éliminations furtives, le lancer de batarang et tout un tas d’autres gadgets. La différence cette fois, c’est qu’il faudra reproduire vous-même les gestes, en espérant que vous ayez au moins autant de classe que ce cher Bruce Wayne. Les inconditionnels

Les personnages cultes de la série Batman Arkham répondront présents, tout comme la plupart des acteurs qui les ont campés. Ce sera finalement Roger Craig Smith qui reprendra le flambeau à la suite de la disparition tragique de Kevin Conroy il y a deux ans de cela. Sa voix la connaissez, puisqu’il a interprété Chris Redfield dans Resident Evil, Ezio Auditore dans Assassin’s Creed et surtout Sonic. Voici le casting complet de Batman Arkham Shadow :

Batman : Roger Craig Smith

Harvey Dent : Troy Baker

Harley Quinzel : Tara Strong

James Gordon : Mark Rolston

Otis Flannagan : Khary Payton

Lyle Bolton : Earl Baylon

Barbara Gordon : Chelsea Kane

Alfred Pennyworth : Martin Jarvis

Batman Arkham Shadow sera donc disponible en octobre 2024 en exclusivité sur Meta Quest 3.