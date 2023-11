La franchise DC Comics existe depuis bien longtemps dans le jeu vidéo. Son représentant le plus fidèle, c'est de loin Batman. Des titres dédiés à ses aventures, il y en a eu un nombre énorme, et ça s'est poursuivi jusqu'à la série Arkham. Cette dernière est probablement le plus bel hommage que le média a pu faire au Chevalier noir, et elle n'a pas encore livré toutes ses surprises. En effet, les fans peuvent se réjouir, car une grosse annonce vient d'être faite.

Batman enfile un nouveau costume

En 2022, le justicier s'est montré à travers un nouveau film : The Batman. En tête d'affiche, Robert Pattinson avec un costume de toute beauté. Celui-ci n'est pas sans rappeler toutes les superbes tenues de Bruce Wayne qu'on a pu enfiler dans les derniers jeux. Eh bien, bonne nouvelle, celle qu'on voit dans le long-métrage sorti en 2022 va maintenant être mise à notre disposition. En effet, elle va faire partie d'une certaine trilogie hyper appréciée par les fans.

Effectivement, le 1er décembre prochain marquera l'arrivée de la compilation Batman : Arkham Trilogy sur Nintendo Switch. Elle comprend Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight, ainsi que tous les DLC dévoilés à ce jour. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il s'agit bien d'un portage, et non d'un remaster. Mais il y aura une nouveauté à déclarer, et c'est justement le fameux costume de Pattinson dans le film de Matt Reeves.

Ça confirme donc la bourde qu'avait fait Rocksteady en octobre. Souvenez-vous, le studio avait accidentellement glissé la tenue, gratuite au passage, dans Batman : Arkham Knight. Elle ne possédait pas de description spéciale, et seule la mention « I am the shadows » (Je suis l'ombre en français) pouvait être lue. Elle a finalement été retirée dans la discrétion la plus totale. Enfin presque, puisque tout le monde avait déjà eu le temps d'en parler. En tout cas, voilà un cadeau qui devrait ravir les fans de la licence.

Le costume arrive sur d'autres supports

On remarque que l'arrivée de la compilation sur Nintendo Switch coïncidence parfaitement avec le début des fêtes de Noël. La trilogie Batman confiée à Turn Me Up Games aura mis un petit peu de temps avant d'arriver, mais ça tombe finalement à pic. Pour rappel, la compilation a été repoussée de deux mois sur la console de Big N, car le développement ne se passait pas comme prévu. Quant au fameux costume inédit, sachez qu'il sera aussi rendu disponible sur d'autres plateformes, à une date ultérieure qui n'a pas encore été communiquée.