Pendant longtemps, Batman était le super-héros le plus en vue dans le monde du jeu vidéo. Les fans de l'homme chauve-souris ont eu le droit à des adaptations de grande qualité, surtout grâce à la trilogie Batman Arkham lancée à la fin des années 2000. Mais depuis, Spider-Man fait ironiquement de l'ombre au détective emblématique de DC Comics, qui manque toujours à beaucoup de joueurs. Malheureusement pour eux, nous ne sommes pas près de revoir Batman en vedette dans un nouveau jeu de sitôt, même si un titre VR serait actuellement en développement du côté de Camouflaj. Par contre, une grande nouvelle concernant le légendaire Batman : Arkham Knight pourrait bientôt tomber.

Batman Arkham Knight de retour au premier plan avec une grosse MAJ ?

Le site SteamDB permet souvent de découvrir ce que préparent les studios pour leurs jeux actuels ou futurs. C'est encore une fois grâce à lui que l'on peut voir que la page de Batman Arkham Knight a été mise à jour le 24 septembre dernier. Une mention « patch_test » apparaît maintenant sur SteamDB, ce qui laisse penser que Rocksteady prépare une MAJ de son jeu en monde ouvert, plus de huit ans après sa sortie. Quelles nouveautés pourraient embarquer ce nouveau patch ? Grâce à la fameuse fuite de Nvidia, on peut déjà se projeter.

Car oui, un certain « Batman Arkham Knight RTX Remaster » faisait partie des jeux mentionnés dans l'énorme leak de 2021. Dans cette liste, on trouvait aussi des softs comme Dragon's Dogma 2, Tekken 8 ou le remaster de Chrono Cross qui n'avaient pas encore été annoncés à l'époque, mais qui existent bel et bien. Il y a donc de grandes chances que cette mise à jour de Batman Arkham Knight arrive vraiment et qu'elle ajoute le ray-tracing et le support du DLSS au jeu. Il faudra quand même attendre une confirmation officielle avant de s'enflammer.

Rappelons que de leur côté, les joueurs Nintendo Switch pourront profiter de la trilogie Arkham dès le 13 octobre prochain. Cette compilation contient Arkham Asylum, City et Knight ainsi que tous leurs DLC, ce qui assure un bon paquet d'heures de jeu. Malgré leur âge, les trois œuvres tiennent encore largement la route et ces versions Switch devraient le prouver, même s'il ne s'agit pas de remasters mais bien de portages des jeux de l'époque.