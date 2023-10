La licence Batman fréquente depuis longtemps la sphère vidéoludique. La génération actuelle a surtout connu les jeux Arkham de Rocksteady Studios, qui ne sont rien de moins qu'excellents. Le dernier en date, c'est Batman Arkham Knight. Et celui-ci va probablement accueillir du nouveau contenu totalement gratuit, plus de huit ans après sa sortie.

Batman Arkham Knight dévoile du contenu inédit

Le quatrième opus de la série Arkham a beau être sorti depuis quelques années, les développeurs n'ont visiblement pas envie de l'abandonner. Quelques utilisateurs, comme Andrew4586, ont rapporté qu'une surprise s'était glissée dans le jeu : un costume inédit, celui de Robert Pattinson dans le film The Batman. Ce dernier n'a pas de description spéciale, il porte seulement la mention « I am the shadows » (Je suis les ombres en français). La tenue est gratuite, et chose étrange, il n'y a eu aucune annonce la concernant. Elle est arrivée dans le silence le plus total, mais il y a un hic.

En effet, les joueurs ont vite remarqué que le costume avait maintenant disparu. La communauté était alors bien confuse, mais une explication a vite été trouvée. De toute évidence, le studio a fait une bourde et l'a ajouté trop tôt dans Batman Arkham Knight. Il a essayé de corriger le tir, le plus vite possible, mais les fans ont été plus réactifs. Il se peut que le skin soit finalement remis dans le jeu lors de sa sortie sur Nintendo Switch.

Une belle compilation sur Switch

Eh oui, Batman Arkham Knight débarque bel et bien sur la machine de Nintendo. Il fera partie de la compilation Arkham Trilogy. Celle-ci comprend Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. En sachant qu'elle comprendra tous les DLC dévoilés à ce jour. Attention, c'est un portage, et non un remaster. Elle aurait normalement dû arriver en ce mois d'octobre, le 13 pour être plus précis. Toutefois, le développement de la trilogie, confié à Turn Me Up Games, ne se passe pas comme prévu. La compilation a donc été repoussée de deux mois. Son arrivée est dorénavant fixée au 1er décembre 2023. Le costume gratuit tiré de The Batman sera sûrement disponible à ce moment-là.