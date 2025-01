Rocksteady, studio derrière Batman Arkham, va mal et beaucoup de questions se posent concernant l'avenir de sa franchise phare et les nouveaux jeux à venir.

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Rocksteady, le studio derrière la série Batman Arkham et Suicide Squad Kill the Justice League. Après l’échec cuisant de leur jeu service, fraîchement offert au PS Plus de janvier 2025, le studio a subi une première vague de licenciement qui lui a fait du mal, et ce n’était visiblement qu’un début.

Encore une mauvaise nouvelle pour le studio Rocksteady

Début 2024 sortait Suicide Squad Kill the Justicce League. Un jeu service très ambitieux qui se passait bien après les événements de la série des Batman Arkham. On peut y jouer un groupe d’antihéros composé d’Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, qui doit mener une opération périlleuse pour sauver Metropolis et affronter les héros de la Justice League, désormais possédé par un ennemi très puissant. Après un développement chaotique, le jeu a coulé, tirant le studio vers le bas. Des décisions difficiles ont été prises et des licenciements ont eu lieu au mois de septembre. Une première coupe qui a visiblement été suivie d’une seconde vague en fin d’année, qui a été passée sous silence comme le rapporte Eurogamer qui tient ses informations d’employés du studio. L’un d’eux affirme avoir même eu vent de son licenciement en plein milieu de son congé paternité.

Il n’est pas précisé combien de personnes ont été touchées par cette seconde vague. Cependant, d’après Eurogamer, les secteurs touchés seraient ceux de la programmation et plusieurs artistes. Mais aussi une nouvelle fois le personnel de la branche d'assurance qualité qui avait déjà vu ses effectifs divisés de moitié lors de la première vague.

La licence Batman Arkham serait-elle en danger ?

Rocksteady a donc une fois de plus été secoué et on se demande désormais où tout ça va le mener. L’avenir est brumeux après une année très difficile à soutenir son Suicide Squad malheureusement mort-né. Jeu qui est désormais mis de côté. Si les serveurs restent en ligne, il n’y aura plus de suivi de la part du studio.

On ne sait pas sur quoi travaille Rocksteady pour le moment, bien qu’il ait été mentionné un retour aux sources sur un jeu solo. Certaines rumeurs parlent notamment d’un retour de la série Batman Arkham, qui avait permis au studio de briller. Pour l’heure, le dernier représentant de la saga Batman Arkham Shadow, est signé de la griffe du studio Camouflaj et a été élu meilleur jeu VR de l’année 2024, à juste titre. La dernière fois que Rocksteady a travaillé sur un Batman Arkham c'était sur Arkham Knight en 2015 et Arkham VR en 2016, ça fait déjà loin. Pourtant, la licence n’est clairement pas morte, mais son destin reste encore incertain. Elle ne demande que de reprendre du service et les fans n'attendent que ça.

Source : Eurogamer