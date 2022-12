Les français de Don't Nod (Life is Strange, Vampyr) ont présenté leur tout nouveau jeu aux Games Awards 2022, Banisher Ghost of the New Eden. Un premier trailer sublime qui met dans l'ambiance.

Depuis leurs débuts en 2013 avec Remember Me, le studio parisien a fait du chemin. Après avoir changé de nom en 2022 pour devenir Don't Nod et d'identité visuelle, les développeurs de Life is Strange dévoilent l'un de leurs 6 nouveaux jeux en cours de création, Banisher Ghost of the New Eden.

Les créateurs de Life is Strange révèlent Banisher Ghost of the New Eden

Après Twin Mirror, Don't Nod nous offrira donc Banisher Ghost of the New Eden. Un action-RPG conçu avec le soutien de Focus Entertainment, qui prend place dans un univers fantastique. À l'instar de leurs précédentes productions, on nous promet une « narration puissante et intimiste » et des « choix impossibles qui impacteront dramatiquement l'histoire et l'existence des habitants de New Eden qu'ils soient vivants ou morts ».

Le joueur incarnera un couple de chasseurs de fantômes

New Eden, 1695. Antea Duarte et Red mac Raith sont des Banishers. Les deux amants ont fait le serment de chasser les esprits qui tourmentent les vivants. Mortellement blessée à la suite d’une mission désastreuse, Antea devient l’un de ces fantômes qu’elle déteste tant. Désespéré, le couple part explorer les terres hantées d'Amérique du Nord, à la recherche d’un moyen de libérer Antea de sa terrible condition. Plongez dans l’histoire touchante et puissante de deux amants au destin incertain. Percez tous les secrets d’un monde ésotérique ravagé par les créatures surnaturelles et apportez votre aide aux communautés désespérées de New Eden qui luttent pour survivre. Combinez les pouvoirs spirituels d’Antea à l’arsenal de Red afin de chasser les âmes qui hantent les vivants. Etes-vous prêt à corrompre votre serment de chasseurs de fantômes pour le bien d’un amour devenu l’un de ces esprits défunts ?

En prime de la bande-annonce fort alléchante, on a déjà une fenêtre de sortie et des plateformes. Ce sera pour fin 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.